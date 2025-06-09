Тварина жила більше як три століття тому: мешканець Запоріжжя натрапив на унікальну знахідку

Чоловік на острові Хортиця натрапив на старі роги благородного оленя: вони належать тварині, що мешкала на цій території більше як три сотні років тому. Зараз вони поповнили музейні фонди Національного заповідника "Хортиця".

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"Роги благородного оленя (інша назва — олень лісовий) поповнили музейні фонди Національного заповідника "Хортиця", — йдеться у повідомленні.

На роги натрапив запоріжанин Анатолій Мережко. Несподівану знахідку йому вдалося виявити на правому березі старого річища річки Дніпро.

Як зазначили у заповіднику, благородні олені мешкали на острові Хортиця ще більше як три століття тому. Роги, ймовірно, належать одному з їх представників. Однак при цьому вони збереглися у чудовому стані: вони цілі, однак з часом потемніли.

У цей же день, коли пан Анатолій натрапив на знахідку, він передав її до заповідника. Він вручив їх одному зі співробітників, Олегу Власову.

"Дякуємо пану Анатолію Мережку за цікаву знахідку!", — висловили вдячність на сторінці заповідника.

Благородний олень в Україні: чим особлива тварина

Благородний олень або олень лісовий — один із найпоширеніших видів оленів у світі. Ці тварини з давніх-давен мешкали у лісостеповій зоні та вздовж всієї південної смуги лісів — європейських і сибірських.

В Україні благородні олені мешкають у Карпатах та Криму. Свої роги тварина скидає кожного року, після чого відрощує нові. Самці більші від самиць і володіють великими гіллястими рогами, вага яких може перевищувати 15 кілограмів.

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