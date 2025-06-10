Готовы ли украинцы отдать России территории ради мира: опрос
Согласно результатам опроса, 52% украинцев категорически против никаких территориальных уступок России для достижения мира, готовы принять определенные территориальные потери — 38%.
Таковы данные опроса, проведенного 15 мая — 3 июня Киевским международным институтом социологии.
Относительно официального признания отдельных территорий частью России, то подавляющее большинство (68%) против, готовы к признанию — 24%.
Абсолютное большинство украинцев (78%) также отвергает возможность передачи под контроль России территорий, которые контролирует Украина, лишь 15% готовы пожертвовать ими ради окончания войны.
Ситуацию, когда Россия будет практически контролировать эти территории, но без юридического признания, поддерживает 43% опрошенных, категорически против — 48%. В КМИС отмечают, если в "мирном плане" будут гарантии безопасности и другие важные для будущего Украины составляющие, то для большей половины такой сценарий окончания войны будет приемлемым.
Территориальные уступки России неприемлемы для большинства украинцев независимо от места проживания. Во всех регионах подавляющее большинство (64-71%) отвергают вариант с официальным признанием оккупации, так же независимо от региона 76-80% украинцев не хотят передавать под контроль России неоккупированные территории.
Кроме того, 82% украинцев категорически против отдать под контроль России неоккупированные территории Запорожья, Херсонщины, Донетчины, как того требуют россияне в своем Меморандуме. Поддерживают такое утверждение лишь 10%.
Опрос проводился методом телефонных интервью на всех подконтрольных Украине регионах. Всего было опрошено 2004 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.
Ранее мы сообщали, что сейчас 60% опрошенных украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.
Напомним, в марте абсолютное большинство украинцев было против идти на уступки россиян ради прекращения войны.