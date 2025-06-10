Готовы ли украинцы отдать России территории ради мира: опрос

Согласно результатам опроса, 52% украинцев категорически против никаких территориальных уступок России для достижения мира, готовы принять определенные территориальные потери — 38%.

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Таковы данные опроса, проведенного 15 мая — 3 июня Киевским международным институтом социологии.

Относительно официального признания отдельных территорий частью России, то подавляющее большинство (68%) против, готовы к признанию — 24%.

Абсолютное большинство украинцев (78%) также отвергает возможность передачи под контроль России территорий, которые контролирует Украина, лишь 15% готовы пожертвовать ими ради окончания войны.

Ситуацию, когда Россия будет практически контролировать эти территории, но без юридического признания, поддерживает 43% опрошенных, категорически против — 48%. В КМИС отмечают, если в "мирном плане" будут гарантии безопасности и другие важные для будущего Украины составляющие, то для большей половины такой сценарий окончания войны будет приемлемым.

Большинство украинцев против территориальных уступок России Фото: КМИС

Территориальные уступки России неприемлемы для большинства украинцев независимо от места проживания. Во всех регионах подавляющее большинство (64-71%) отвергают вариант с официальным признанием оккупации, так же независимо от региона 76-80% украинцев не хотят передавать под контроль России неоккупированные территории.

Отношение украинцев к практическому контролю РФ территорий без фактического признания Фото: КМИС

Кроме того, 82% украинцев категорически против отдать под контроль России неоккупированные территории Запорожья, Херсонщины, Донетчины, как того требуют россияне в своем Меморандуме. Поддерживают такое утверждение лишь 10%.

Опрос проводился методом телефонных интервью на всех подконтрольных Украине регионах. Всего было опрошено 2004 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

Ранее мы сообщали, что сейчас 60% опрошенных украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.

Напомним, в марте абсолютное большинство украинцев было против идти на уступки россиян ради прекращения войны.