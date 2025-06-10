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Україна Російсько-українська війна

Чи готові українці віддати Росії території задля миру: опитування

Людина тримає прапор в руці
Фото: Детектор медiа | Українці не хочуть поступатись територіями

Відповідно до результатів опитування, 52% українців категорично проти жодних територіальних поступок Росії задля досягнення миру, готові прийняти певні територіальні втрати — 38%.

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Такі дані опитування, проведеного 15 травня – 3 червня Київським міжнародним інститутом соціології.

Щодо офіційного визнання окремих територій частиною Росії, то переважна більшість (68%) проти, готові до визнання — 24%.

Абсолютна більшість українців (78%) також відкидає можливість передавання під контроль Росії територій, які контролює Україна, лише 15% готові пожертвувати ними заради закінчення війни.

Ситуацію, коли Росія буде практично контролювати ці території, але без юридичного визнання, підтримує 43% опитаних, категорично проти — 48%. У КМІС зауважують, якщо в "мирному плані" будуть гарантії безпеки та інші важливі для майбутнього України складові, то для більшої половини такий сценарій закінчення війни буде прийнятним.

Опитування українців Fullscreen
Більшість українців проти територіальних поступок Росії
Фото: КМІС

Територіальні поступки Росії є неприйнятними для більшості українців незалежно від місця проживання. У всіх регіонах переважна більшість (64–71%) відкидають варіант з офіційним визнанням окупації, так само незалежно від регіону 76–80% українців не хочуть передавати під контроль Росії неокуповані території.

Результати опитування Fullscreen
Ставлення українців до практичного контролю РФ територій без фактичного визнання
Фото: КМІС

Окрім того, 82% українців категорично проти віддати під контроль Росії неокуповані території Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини, як того вимагають росіяни у своєму Меморандумі. Підтримують таке твердження лише 10%.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю на всіх підконтрольних Україні регіонах. Загалом було опитано 2004 респондентів у віці 18 років і старше. Статистична похибка не перевищує 2,9%.

Раніше ми повідомляли, що наразі 60% опитаних українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, у березні абсолютна більшість українців була проти іти на поступки росіян задля припинення війни.