Чи готові українці віддати Росії території задля миру: опитування

Відповідно до результатів опитування, 52% українців категорично проти жодних територіальних поступок Росії задля досягнення миру, готові прийняти певні територіальні втрати — 38%.

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Такі дані опитування, проведеного 15 травня – 3 червня Київським міжнародним інститутом соціології.

Щодо офіційного визнання окремих територій частиною Росії, то переважна більшість (68%) проти, готові до визнання — 24%.

Абсолютна більшість українців (78%) також відкидає можливість передавання під контроль Росії територій, які контролює Україна, лише 15% готові пожертвувати ними заради закінчення війни.

Ситуацію, коли Росія буде практично контролювати ці території, але без юридичного визнання, підтримує 43% опитаних, категорично проти — 48%. У КМІС зауважують, якщо в "мирному плані" будуть гарантії безпеки та інші важливі для майбутнього України складові, то для більшої половини такий сценарій закінчення війни буде прийнятним.

Більшість українців проти територіальних поступок Росії Фото: КМІС

Територіальні поступки Росії є неприйнятними для більшості українців незалежно від місця проживання. У всіх регіонах переважна більшість (64–71%) відкидають варіант з офіційним визнанням окупації, так само незалежно від регіону 76–80% українців не хочуть передавати під контроль Росії неокуповані території.

Ставлення українців до практичного контролю РФ територій без фактичного визнання Фото: КМІС

Окрім того, 82% українців категорично проти віддати під контроль Росії неокуповані території Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини, як того вимагають росіяни у своєму Меморандумі. Підтримують таке твердження лише 10%.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю на всіх підконтрольних Україні регіонах. Загалом було опитано 2004 респондентів у віці 18 років і старше. Статистична похибка не перевищує 2,9%.

Раніше ми повідомляли, що наразі 60% опитаних українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, у березні абсолютна більшість українців була проти іти на поступки росіян задля припинення війни.