"Матрешка" как раскраска: мать будущей первоклассницы возмутила тетрадь с символикой РФ (фото)

Тернопольское издательство "Учебники и пособия" выпустило тетрадь с печатной основой, в которой пятилеткам предлагали разрисовать фигурку, похожую на российскую матрешку. Украинка, которая не ожидала увидеть российский символ в тетради своего ребенка, возмутилась и рассказала медиа, что именно ее задело. Издательство тем временем заверило, что в тетради не "матрешка", а "мотрійка" — древность, якобы связанная с Украиной.

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Украинку, которая на странице Facebook написала о странной фигурке, зовут Марина Войнова. Однажды ее дочь принесла тетрадь, в которой выполняет различные задания, готовясь к школе. Женщина удивилась, когда узнала "матрешку" — один из символов "государства-навоза", рассказали на портале "20 минут Тернополь".

Сообщение Войновой, жительницы Тернополя, появилось 4 июня. Как выяснилось, издательство назвало "матрешку" словом "мотрійка" и предложило детям выполнить несколько заданий. На странице 16 — раскрасить, на странице 30 — обвести предмет, который изготавливают из древесины. Женщина написала, что не ожидала увидеть, как "русский мир" охотится на украинских детей в тылу, параллельно похищая детей на оккупированных территориях. По ее словам, она обратилась в издательство через мессенджер Facebook, но в течение суток ответа не получила. Кроме того, в заметке упомянули главу Минобразования Оксена Лисового, который должен был бы отреагировать. Войнова также отметила, что тетрадь утверждали и переиздавали дважды — в 2014 и 2024 годах.

"На фото — продукция издательства "Підручники й посібники", которое за почти сутки так и не смогло отреагировать на мой вопрос: а что здесь делают матрешки? Нет, называние матрешки "мотрійкой" не меняет сути, как и заворачивание дерьма в красочную обертку не делает его конфетой", — написала женщина.

Войнова прикрепила фотографии страниц, которые вызвали возмущение. Видим фигурки, которые действительно похожи на матрешки.

Скандал с издательством — страница 30 с "матрешкой" Фото: Facebook Скандал с издательством — страница 16 с "матрешкой" Фото: Facebook

Еще два фото — это обложка и страница с информацией об издательстве и составителях. Автор сообщения отметила, что три человека, которые работали над тетрадью "Будущий первоклассник", не заметили российской "матрешки".

Скандал с издательством — обложка тетради "Будущий первоклассник" Фото: Facebook Скандал с издательством — составители тетради "Будущий первоклассник" Фото: Facebook

Скандал с издательством — детали

Журналисты "20 минут" пообщались с представителем издательства "Учебники и пособия" — с заместителем главного редактора Сергеем Гапьюком. Тот заверил, что в тетради — не российский символ "матрешка", а украинская игрушка "мотрійка". В качестве доказательства он привел скриншот из словарей. С другой стороны, издательство знает о замечаниях по поводу изображения, поэтому его удалили из тетради "Тренируем пальчики" и планируют убрать в новом переиздании, говорится в статье.

Скандал с издательством — "мотрийка" из "Словаря украинского языка" Фото: Скриншот

После этого медиа получило комментарий Владимира Добрянского, археолога, спелеолога, исследователя древностей. Эксперт пояснил, что россияне сделали своим национальным символом предмет, который "позаимствовали" в Японии. В 19 веке моряки привели в Российскую империю фигурку фукурума (дарума), который символизировал Бодхидхарму — бога счастья и удачи. Россияне, вероятно, "увидели в этой игрушке свой символ и национальную идентичность", поэтому присвоили и решили назвать фигурку греческим именем Матрона: в ласкательной форме — "матрешка", пояснил Добрянский.

На странице издательства нет реакции на замечания относительно матрешки в тетради для первоклашек, а на сайте она и дальше продается за 150 грн. На скандал с издательством пока не отреагировали в Министерстве образования.

Отметим, в январе Фокус писал о скандале с издательством "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Как выяснилось, издательство сообщило о выходе антологии английских готических рассказов с обложкой, сгенерированной искусственным интеллектом.

Напоминаем, в мае медиа рассказали о скандале с издательством "Абрикос", которое пообещало уничтожить весь тираж книги "Домик мечты".