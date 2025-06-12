"Матрьошка" як розмальовка: матір майбутньої першокласниці обурив зошит з символікою РФ (фото)

Тернопільське видавництво "Підручники та посібники" випустило зошит з друкованою основою, у якому п'ятирічкам пропонували розмалювати фігурку, схожу на російську матрьошку. Українка, яка не очікувала побачити російський символ в зошиті своєї дитини, обурилась та розповіла медіа, що саме її зачепило. Видавництво тим часом запевнило, що в зошиті не "матрьошка", а "мотрійка" — старожитність, начебто пов'язана з Україною.

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Українку, яка на сторінці Facebook написала про дивну фігурку, звати Марина Войнова. Одного дня її дочка принесла зошит, у якому виконує різні завдання, готуючись до школи. Жінка здивувалась, коли впізнала "матрьошку" — один з символів "держави-гною", розповіли на порталі "20 хвилин Тернопіль".

Допис Войнової, жительки Тернополя, з'явився 4 червня. Як з'ясувалось, видавництво назвало "матрьошку" словом "мотрійка" і запропонувало дітям виконати кілька завдань. На сторінці 16 — розфарбувати, на сторінці 30 — обвести предмет, який виготовляють з деревини. Жінка написала, що не очікувала побачити, як "рускій мір" полює на українських дітей в тилу, паралельно викрадаючи дітей на окупованих територіях. З її слів, вона звернулась до видавництва через месенджер Facebook, але протягом доби відповіді не отримала. Крім того, у дописі згадали главу Міносвіти Оксена Лісового, який мав би відреагувати. Войнова також зауважила, що зошит затверджували та перевидавали двічі — у 2014 та 2024 роках.

"На фото — продукція видавництва "Підручники й посібники", яке за майже добу так і не спромоглося відреагувати на моє питання: а що тут роблять матрьошки? Ні, називання матрьошки "мотрійкою" не міняє суті, як і загортання лайна в барвисту обгортку не робить його цукеркою", — написала жінка.

Войнова прикріпила фотографії сторінок, які викликали обурення. Бачимо фігурки, які дійсно схожі на матрьошки.

Скандал з видавництвом - сторінка 30 з "матрьошкою" Фото: Facebook Скандал з видавництвом - сторінка 16 з "матрьошкою" Фото: Facebook

Ще два фото — це обкладинка та сторінка з інформацією про видавництво та упорядників. Авторка допису зауважила, що три людини, які працювали над зошитом "Майбутній першокласник", не помітили російської "матрьошки".

Скандал з видавництвом - обкладинка зошита "Майбутній першокласник" Фото: Facebook Скандал з видавництвом - укладачі зошита "Майбутній першокласник" Фото: Facebook

Скандал з видавництвом — деталі

Журналісти "20 хвилин" поспілкувались з представником видавництва "Підручники та посібники" — із заступником головного редактора Сергієм Гап’юком. Той запевнив, що у зошиті — не російський символ "матрьошка", а українська іграшка "мотрійка". Як доказ, він навів скриншот зі словників. З іншого боку, видавництво знає про зауваження щодо зображення, тому його видалили з зошита "Тренуймо пальчики" і планують прибрати у новому перевиданні, ідеться у статті.

Скандал з видавництвом - "мотрійка" зі "Словника української мови" Фото: Скриншот

Після цього медіа отримало коментар Володимира Добрянського, археолога, спелеолога, дослідника старожитностей. Експерт пояснив, що росіяни зробили своїм національним символом предмет, який "запозичили" в Японії. У 19 столітті моряки привели у Російську імперію фігурку фукурума (дарума), який символізував Бодхідхарму — бога щастя та удачі. Росіяни, ймовірно, "побачили в цій іграшці свій символ та національну ідентичність", тому привласнили й вирішили назвати фігурку грецьким іменем Матрона: у пестливій формі — "матрьошка", пояснив Добрянський.

На сторінці видавництва немає реакції на зауваження щодо матрьошки у зошиті для першачків, а на сайті він далі продається за 150 грн. На скандал з видавництвом поки що не відреагували у Міністерстві освіти.

Зазначимо, у січні Фокус писав про скандал з видавництвом "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Як з'ясувалось, видавництво повідомило про вихід антології англійських готичних оповідань з обкладинкою, згенерованою штучним інтелектом.

Нагадуємо, у травня медіа розповіли про скандал з видавництвом "Абрикос", яке пообіцяло знищити весь наклад книги "Будиночок мрії".