Украинский певец появился в мировом топ 10 рок-хитов: какую композицию ищут в Shazam

Певец DREVO (Максим Деревянчук) оказался в топ 200 приложения для распознавания песен Shazam. Новая композиция украинца вошла в топ 10, которые чаще всего ищут пользователи. Он же возглавил украинские рейтинги Apple Music, YouTube Music, но пока не победил в Spotify.

Related video

12 июня пользователи Shazam заметили украинскую песню в рейтинге 200 самых популярных рок-композиций. На первом месте по количеству поисков — мелодия Outro французской группы M83, которая вышла в 2011 году. Между тем летом 2025 года рядом с этой мелодией оказалась песня DREVO, появившаяся несколько недель назад, свидетельствует свежий топ Shazam.

Певец DREVO — песня "Изумрудное небо"

На портале приложения видим, что Максим Деревянчук DREVO оказался на 10 месте по количеству поисков. Мелодия песни "Смарагдове небо" особенно интересовала слушателей, иначе она бы не оказалась так высоко в рейтинге: ее искали более 115 тыс. раз и количество растет.

Певец DREVO — "Смарагдове небо" в топ 200 рок-песен Shazam Фото: Скриншот

Певец DREVO — детали

"Смарагдове небо" — песня DREVO, которая появилась в YouTube-канале исполнителя две недели назад, 23 мая. В песне говорится о войне, сцене, завтрашнем дне и новых желаниях. По состоянию на 12 июня клип посмотрели более 4 млн раз и прокомментировали более 4 тыс. слушателей. Люди писали, что им нравится и мелодия, и слова. Слушатели, кроме украинцев, — из Канады, Германии, указывается в комментариях.

Певец DREVO — отзывы на "Изумрудное небо" на YouTube Фото: Скриншот

На музыкальных платформах композиция "Смарагдове небо" занимает самые высокие позиции. В частности, она на первом месте в топ 100 Apple Music Украины и в топ 100 YouTube Music Украины. В то же время в топ 100 Spotify — пока пятое место (на первом — "Цілую малинові" Yaktak).

Певец DREVO — "Смарагдове небо" в топ 100 Spotify Фото: Скриншот

Исполнитель "Смарагдового неба" — 23-летний Максим Деревянчук, уроженец города Вараш в Ровненской области. Юноша учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (специальность "автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии"). В 2024 году — принял участие в отборе на "Евровидение", на котором занял девятое место. Среди его песен — "Де би де би" (3,3 млн просмотров на YouTube), "Муза" (1 млн), "Я просто верил" (400 тыс.) и др.

Отметим, осенью 2024 года DREVO оценил певицу Тину Кароль, когда стало известно, что она стала продюсером нацотбора на "Евровидение-2025". По мнению певца, Кароль — "не музыкантка".

Напоминаем, Фокус писал о соревновании между "Пинаколадой" Виталия Козловского и "Изумрудным небом" DREVO, начавшееся в конце мая 2025 года.