Український співак з'явився у світовому топ 10 рок-хітів: яку композицію шукають в Shazam

Співак DREVO (Максим Дерев'янчук) опинився у топ 200 застосунку для розпізнавання пісень Shazam. Нова композиція українця увійшла у топ 10, які найчастіше шукають користувачі. Він же очолив українські рейтинги Apple Music, YouTube Music, але поки не переміг у Spotify.

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12 червня користувачі Shazam помітили українську пісню у рейтингу 200 найпопулярніших рок-композицій. На першому місці за кількістю пошуків — мелодія Outro французького гурту M83, яка вийшла у 2011 році. Тим часом влітку 2025 року поруч з цією мелодією опинилась пісня DREVO, яка з'явилась кілька тижнів тому, свідчить свіжий топ Shazam.

Співак DREVO - пісня "Смарагдове небо"

На порталі застосунку бачимо, що Максим Дерев'янчук DREVO опинився на 10 місці за кількістю пошуків. Мелодія пісні "Смарагдове небо" особливо цікавила слухачів, інакше вона б не опинилась так високо у рейтингу: її шукали понад 115 тис. разів і кількість зростає.

Співак DREVO - "Смарагдове небо" у топ 200 рок-пісень Shazam Фото: Скриншот

Співак DREVO — деталі

"Смарагдове небо" — пісня DREVO, яка з'явилась у YouTube-каналі виконавця два тижні тому, 23 травня. У пісні ідеться про війну, сцену, завтрашній день і нові бажання. Станом на 12 червня кліп переглянули понад 4 млн разів та прокоментували понад 4 тис. слухачів. Люди писали, що їм подобається і мелодія і слова. Слухачі, окрім українців, — з Канади, Німеччини, вказується у коментарях.

Співак DREVO - відгуки на "Смарагдове небо" на YouTube Фото: Скриншот

На музичних платформах композиція "Смарагдове небо" займає найвищі позиції. Зокрема, вона на першому місці у топ 100 Apple Music України та у топ 100 YouTube Music України. Водночас у топ 100 Spotify — поки що п'яте місце (на першому — "Цілую малинові" Yaktak).

Співак DREVO - "Смарагдове небо" у топ 100 Spotify Фото: Скриншот

Виконавець "Смарагдового неба" — 23-річний Максим Дерев'янчук, уродженець міста Вараш у Рівненській області. Хлопець навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (спеціальність "автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"). У 2024 році — взяв участь у відбору на "Євробачення", на якому посів дев'яте місце. Серед його пісень — "Де би де би" (3,3 млн переглядів на YouTube), "Муза" (1 млн), "Я просто вірив" (400 тис.) та ін.

Зазначимо, восени 2024 року DREVO оцінив співачку Тіну Кароль, коли стало відомо, що вона стала продюсеркою нацвідбору на "Євробачення-2025". На думку співака, Кароль — "не музикантка".

Нагадуємо, Фокус писав про змагання між "Пінаколадою" Віталія Козловського та "Смарагдовим небом" DREVO, яке почалось наприкінці травня 2025 року.