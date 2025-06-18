Не могут состоять в браке между собой: кому запрещено жениться в Украине

Брак в Украине основывается на свободном согласии женщины и мужчины. Однако даже при этом условии не все люди могут вступать в брак друг с другом.

Related video

Брачный возраст для мужчин и женщин в Украине устанавливается в 18 лет. Лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста на день регистрации брака. По заявлению лица, достигшего 16 лет, по решению суда ему могут предоставить право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам, сообщило Министерство юстиции Украины.

Принуждение женщины и мужчины к браку не допускается. В частности, не менее важным условием при бракосочетании является установление родственного родства.

В соответствии со статьей 26 Семейного кодекса, лица, которые не могут состоять в браке между собой это:

родственники прямой линии родства;

родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра. Полнородными являются братья и сестры, которые имеют общих родителей. Неполнородными являются братья и сестры, имеющие общую мать или общего отца;

двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница;

усыновитель и усыновленный им ребенок (брак между ними можно зарегистрировать только в случае отмены усыновления).

В то же время суд может предоставить право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а также между детьми, которые были усыновлены им.

Напомним, в Украине планируют изменить оплату за админуслуги: большинство из них станут платными, с фиксированными тарифами от 20 до 200 гривен. Например, регистрация брака будет стоить 200 гривен, оформление документов на бизнес или землю — тоже до 200. В то же время социальные и детские услуги останутся бесплатными.

Фокус также писал, что дела по расторжению браков — одни из самых популярных в гражданских судах Украины.