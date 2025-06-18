Не можуть перебувати у шлюбі між собою: кому заборонено одружуватись в Україні

Шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Проте навіть за цієї умови не всі люди можуть одружуватись один з одним.

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Шлюбний вік для чоловіків та жінок в Україні встановлюється у 18 років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу. За заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй можуть надати право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам, повідомило Міністерство юстиції України.

Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається. Зокрема, не менш важливою умовою при одруженні є встановлення родинного споріднення.

Відповідно до статті 26 Сімейного кодексу, особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою це:

родичі прямої лінії споріднення;

рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька;

двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця;

усиновлювач та усиновлена ним дитина (шлюб між ними можна зареєструвати лише у разі скасування усиновлення).

Водночас суд може надати право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.

Нагадаємо, в Україні планують змінити оплату за адмінпослуги: більшість із них стануть платними, з фіксованими тарифами від 20 до 200 гривень. Наприклад, реєстрація шлюбу коштуватиме 200 гривень, оформлення документів на бізнес чи землю — теж до 200. Водночас соціальні та дитячі послуги залишаться безкоштовними.

Фокус також писав, що справи у розірванні шлюбів — одні із найпопулярніших у цивільних судах України.