Не думал, что сгорит: бизнесмен сжег Tesla под Киевом из-за ссоры со своей девушкой

Украинец посреди ночи пробрался к машине, которая была припаркована под домом. Он собирался "напугать" супругов, которые якобы помогли его бывшей уйти, поэтому прихватил с собой бутылку со смесью бензина, керосина и дизеля, а также спички.

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На скамье подсудимых оказался предприниматель родом из села Варваровка в Житомирской области, как отмечается в приговоре Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 17 июня. 5 января примерно в 3:00 ночи он перелез через забор и подошел к машине Tesla Model 3, припаркованной вблизи многоквартирного дома.

С собой мужчина принес зажигательную смесь из измененных бензина, керосина и дизеля в пластиковой бутылке из-под минеральной воды. Бизнесмен облил иномарку жидкостью и поджег спичкой, после чего скрылся. Машина, которая стоила 1 097 640 гривен, полностью сгорела.

На суде предприниматель признал вину и объяснил, что машина принадлежала мужу сестры его девушки. Пара имеет двухлетнего сына, и подсудимый заверил, что делал все для любимой и их ребенка. Однако отношения портились, девушка была недовольна заработками своего избранника, "хотела дорогих вещей и ценных подарков".

Мужчина убежден, что на его любимую влияла сестра, по убеждению которой женщина решила забрать сына и уйти. Он пожаловался, что уже долго не видит ребенка и не знает, где тот проживает, обращался в суд. Муж же сестры, по его мнению, помогал женщине уехать и перевезти вещи.

Украинец признался, что ситуация его раздражала, как и то, что сестра бывшей следила за ним и его образом жизни. Чтобы "напугать" супругов, он решил "поджечь тряпки" рядом с их машиной. Мужчина думал, что пожар быстро заметят и потушат. Того, что машина полностью сгорит, он якобы не ожидал.

В приговоре говорится, что искреннего раскаяния поджигатель не проявил. Суд связал это с напряжением из-за невозможности поддерживать общение с сыном. Кроме того, он считает виновным и мужа сестры своей экс-избранницы.

Потерпевший заверил, что общению с ребенком никоим образом не препятствовал и в чужие отношения не вмешивался. Он попросил взыскать с мужчины стоимость машины, а также компенсацию — 100 тысяч за моральный ущерб и 40 тысяч расходов на юридическую помощь.

Суд учел молодой возраст обвиняемого и то, что он совершил уголовное преступление впервые. Также было учтено, что потерпевший не предоставил доказательств своих расходов и не доказал оснований для компенсации морального вреда.

Бизнесмена признали виновным и приговорили к трем годам заключения, но освободили от отбывания с испытательным сроком в два года. Кроме того, с него взыщут 31 836 гривен за процессуальные издержки и полную сумму стоимости машины по гражданскому иску. На подачу апелляции есть 30 суток.

Напомним, 14 июня в Полтаве машина Tesla въехала в стоянку и повредила семь припаркованных автомобилей. Пострадали пять человек, которые находились в салоне иномарки. Очевидица рассказала, что компания гоняла по городу несмотря на комендантский час.

В июле 2022 года Фокус сообщал о похожем случае в США. Пенсионер пробрался на стоянку автосалона и поджег там Jeep Compass с помощью сигнального файера. С кроссовера огонь перекинулся и на другие машины, но пожилого мужчину, целью которого была месть, это не остановило.