Не думав, що згорить: бізнесмен спалив Tesla під Києвом через сварку зі своєю дівчиною

Українець посеред ночі пробрався до машини, яка була припаркована під будинком. Він збирався "налякати" подружжя, яке нібито допомогло його колишній піти, тому прихопив з собою пляшку з сумішшю бензину, гасу і дизеля, а також сірники.

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На лаві підсудних опинився підприємець родом з села Варварівка у Житомирській області, як зазначається у вироку Києво-Святошинського районного суду Київської області від 17 червня. 5 січня приблизно о 3:00 ночі він переліз через паркан та підійшов до машини Tesla Model 3, припаркованої поблизу багатоквартирного будинку.

З собою чоловік приніс запальну суміш зі змінених бензину, гасу й дизеля у пластиковій пляшці з-під мінеральної води. Бізнесмен облив іномарку рідиною та підпалив сірником, після чого втік. Автівка, яка коштувала 1 097 640 гривень, повністю згоріла.

На суді підприємець визнав вину і пояснив, що машина належала чоловіку сестри його дівчини. Пара має дворічного сина, і підсудний запевнив, що робив все для коханої і їхньої дитини. Однак стосунки псувались, дівчина була незадоволена заробітками свого обранця, "хотіла дорогих речей та коштовних подарунків".

Чоловік переконаний, що на його кохану впливала сестра, за намовленням якої жінка вирішала забрати сина й піти. Він поскаржився, що вже довго не бачить дитину й не знає, де той проживає, звертався до суду. Чоловік же сестри, на його думку, допомагав жінці виїхати та перевезти речі.

Українець зізнався, що ситуація його дратувала, як і те, що сестра колишньої стежила за ним і його способом життя. Щоб "налякати" подружжя, він вирішив "підпалити ганчір’я" поряд з їхньою машиною. Чоловік думав, що пожежу швидко помітять і погасять. Того, що автівка повністю згорить, він нібито не очікував.

У вироку йдеться, що щирого каяття палій не виявив. Суд пов’язав це з напругою через неможливість підтримувати спілкування з сином. Окрім того, він вважає винним і чоловіка сестри своєї ексобраниці.

Потерпілий запевнив, що спілкуванню з дитиною жодним чином не перешкоджав і в чужі стосунки не втручався. Він попросив стягнути з чоловіка вартість машини, а також компенсацію — 100 тисяч за моральну шкоду та 40 тисяч витрат на правничу допомогу.

Суд врахував молодий вік обвинуваченого та те, що він скоїв кримінальний злочин вперше. Також було враховано, що потерпілий не надав доказів щодо своїх витрат та не довів підстав для компенсації моральної шкоди.

Бізнесмена визнали винним і засудили до трьох років ув’язнення, але звільнили від відбування з іспитовим строком у два роки. Окрім того, з нього стягнуть 31 836 гривень за процесуальні витрати та повну суму вартості машини за цивільним позовом. На подання апеляції є 30 діб.

Нагадаємо, 14 червня у Полтаві машина Tesla в’їхала у стоянку та пошкодила сім припаркованих автівок. Постраждали п’ятеро людей, які перебували у салоні іномарки. Очевидиця розповіла, що компанія ганяла по місту попри комендантську годину.

У липні 2022 року Фокус повідомляв про схожий випадок у США. Пенсіонер пробрався на стоянку автосалону та підпалив там Jeep Compass за допомогою сигнального фаєра. З кросовера вогонь перекинувся й на інші машини, але літнього чоловіка, метою якого була помста, це не зупинило.