Молодые женщины массово уезжают из Украины, — The Telegraph

С начала полномасштабной войны в Украине было введено военное положение, молодым мужчинам запрещено покидать страну после достижения 18 лет, но для девушек границы открыты. И отъезд принял массовый характер.

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Так, 17-летняя Кира Юхименко всегда планировала поступить в университет в Украине, но после начала полномасштабной войны с РФ она планирует учиться за границей. О массовом оттоке студенток из Украины пишет The Telegraph.

"Война помогла нам понять, кто мы есть. Она расширила наши горизонты, а также сделала нас более независимыми", — сказала она во время дискуссии на уроке английского языка в своей школе, лицее № 88 во Львове.

За три года конфликта многие из них приняли решение поступить именно так, сменив охваченную войной Украину на европейские города, находящиеся вдали от угрозы беспилотников и бомб Владимира Путина. Вернулись немногие и с каждым годом уезжает все больше.

Оказавшись втянутыми в дорогостоящую войну на истощение с Россией, существуют реальные опасения относительно того, кто будет восстанавливать страну после окончания войны, если в страну не вернется молодежь.

Группа из 30 учеников выпускных классов, сидевших за партами парами, сами выбрали тему для дебатов: образование и будущие карьерные возможности в Украине. Их учительница Людмила Макохина сказала, что многие подумывают об эмиграции.

"Ситуация ухудшается с каждым днем ​​из-за войны, из-за которой молодые люди выбирают университеты в Европе, а не в Украине", — сказала она в интервью.

Макохина попросила группу поднять руки, если они планируют покинуть Украину после сдачи экзаменов. Три девушки отреагировали быстро, прежде чем несколько других студентов — мальчиков и девочек — нервно рассмеялись и неуверенно подняли руки.

София, еще одна студентка, сказала, что чем дольше продолжается война, тем больше людей хотят уехать.

"Когда началась война, люди были полны энтузиазма. Но прошло много времени, и люди стали более подавленными. Они думают, что в другой стране жизнь будет лучше", - сказала она.

Учительница английского языка Галина Пидгребельна согласна с ней, отмечая, что девушки, которые уезжают из Украины, "не видят здесь будущего" и считают, что за границей их ждет лучшая карьера.

Студентка Кира сказала, что вынужденный переезд из Запорожья в относительно безопасную Львовскую область на западе Украины изменил ее точку зрения.

"До войны я вообще не думала об отъезде. Я думала, что пойду в университет в Киеве или Харькове", - говорит она, думая, что за границей ее ждет лучшая жизнь. Кира собирается поступать в университет в Кракове.

Польша приняла больше украинских студентов, чем любая другая европейская страна. В 2023 году почти 45 процентов от общего числа иностранных студентов вузов Польши были украинцами.

Число украинских студенток, поступивших в польские университеты, почти удвоилось за год после вторжения. Привлекательность престижных учреждений в Европе, безусловно, привлекает молодых украинцев. Но в основном они просто хотят сбежать от войны.

"Когда воздушная тревога или бомбежка, учеба невозможна", — сказала Кира, добавив, что ее лучшая подруга, сбежавшая во Львов из восточной Сумской области, также подала документы в университет в Кракове.

Литва является менее популярным местом для украинских студентов: по данным национальной телерадиокомпании LRT, в 2024 году в высших учебных заведениях страны обучалось в общей сложности 1100 украинцев.

Австрийские государственные и частные университеты увидели большой приток украинцев в программы бакалавриата. Согласно данным, предоставленным Статистическим управлением Австрии, количество студенток удвоилось в период с 2021 по 2023 год с 223 до 447.

18-летняя Ангелина Калынюк в 2023 году окончила школу в Ивано-Франковской области Украины, а затем поступила в Краковский экономический университет. По ее словам, родители часто пытаются заставить своих детей покинуть Украину.

"Я слышала о ситуациях, когда ребенок не хотел ехать, но родители говорили, что это лучший выбор. В Украине всегда что-то летает по небу. Родители просто хотят, чтобы у их детей была лучшая жизнь", — сказала она, напомнив что Украина находится в состоянии войны с 2014 года.

В период с 2021 по 2023 год общее количество студентов, начинающих обучение по программам бакалавриата в Украине, фактически увеличилось — с 203 452 до 239 008 человек.

Но в 2024 году число студентов на бакалавриате резко сократилось — почти на 51 700 человек.

Напомним, на фоне стремительного развития технологий и автоматизации рынок труда в Украине переживает важные трансформации. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий отметил, что все, что касается учета, отчетности, бухгалтерских расчетов — уже сейчас активно автоматизируется, так что из-за чрезмерного увлечения этими специальностями могут возникнуть проблемы с поисками работы после выпуска из университетов.

А магистры, которые пошли в аспирантуру, не могут быть мобилизованы. Они сдают экзамены, поддерживают уровень знаний и поступают в высшее учебное заведение, после чего будут иметь право на отсрочку от мобилизации.