Молоді жінки масово виїжджають з України, — The Telegraph

З початку повномасштабної війни в Україні було введено воєнний стан, молодим чоловікам заборонено залишати країну після досягнення 18 років, але для дівчат кордони відкриті. І від'їзд набув масового характеру.

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Так, 17-річна Кіра Юхименко завжди планувала вступити до університету в Україні, але після початку повномасштабної війни з РФ вона планує навчатися за кордоном. Про масовий відтік студенток з України пише The Telegraph.

"Війна допомогла нам зрозуміти, хто ми є. Вона розширила наші горизонти, а також зробила нас більш незалежними", — сказала вона під час дискусії на уроці англійської мови у своїй школі, ліцеї № 88 у Львові.

За три роки конфлікту багато хто з них ухвалив рішення вчинити саме так, змінивши охоплену війною Україну на європейські міста, розташовані далеко від загрози безпілотників і бомб Володимира Путіна. Повернулися небагато, і з кожним роком їде все більше.

Опинившись втягнутими у дороговартісну війну на виснаження з Росією, існують реальні побоювання щодо того, хто відновлюватиме країну після закінчення війни, якщо в країну не повернеться молодь.

Група з 30 учнів випускних класів, які сиділи за партами парами, самі обрали тему для дебатів: освіта і майбутні кар'єрні можливості в Україні. Їхня вчителька Людмила Макохіна сказала, що багато хто подумує про еміграцію.

"Ситуація погіршується з кожним днем через війну, через яку молоді люди обирають університети в Європі, а не в Україні", — сказала вона в інтерв'ю.

Макохіна попросила групу підняти руки, якщо вони планують покинути Україну після складання іспитів. Три дівчини відреагували швидко, перш ніж кілька інших студентів — хлопчиків і дівчаток — нервово розсміялися і невпевнено підняли руки.

Софія, ще одна студентка, сказала, що чим довше триває війна, тим більше людей хочуть виїхати.

"Коли почалася війна, люди були сповнені ентузіазму. Але минуло багато часу, і люди стали більш пригніченими. Вони думають, що в іншій країні життя буде кращим", — сказала вона.

Вчителька англійської мови Галина Підгребельна згодна з нею, зазначаючи, що дівчата, які виїжджають з України, "не бачать тут майбутнього" і вважають, що за кордоном на них чекає краща кар'єра.

Студентка Кіра сказала, що вимушений переїзд із Запоріжжя у відносно безпечну Львівську область на заході України змінив її думку.

"До війни я взагалі не думала про від'їзд. Я думала, що піду в університет у Києві чи Харкові", — каже вона, думаючи, що за кордоном на неї чекає краще життя. Кіра збирається вступати до університету в Кракові.

Польща прийняла більше українських студентів, ніж будь-яка інша європейська країна. У 2023 році майже 45 відсотків від загальної кількості іноземних студентів вишів Польщі були українцями.

Кількість українських студенток, які вступили до польських університетів, майже подвоїлася за рік після вторгнення. Престижні заклади у Європі, безумовно, приваблюють молодих українців. Але здебільшого вони просто хочуть втекти від війни.

"Коли повітряна тривога або бомбардування, навчання неможливе", — сказала Кіра, додавши, що її найкраща подруга, яка втекла до Львова зі східної Сумської області, також подала документи в університет у Кракові.

Литва є менш популярним місцем для українських студентів: за даними національної телерадіокомпанії LRT, 2024 року у закладах вищої освіти країни навчалося загалом 1100 українців.

Австрійські державні та приватні університети побачили великий приплив українців до програм бакалаврату. Згідно з даними, наданими Статистичним управлінням Австрії, кількість студенток подвоїлася в період з 2021 по 2023 рік з 223 до 447.

18-річна Ангеліна Калинюк 2023 року закінчила школу в Івано-Франківській області України, а потім вступила до Краківського економічного університету. За її словами, батьки часто намагаються змусити своїх дітей покинути Україну.

"Я чула про ситуації, коли дитина не хотіла їхати, але батьки казали, що це найкращий вибір. В Україні завжди щось літає по небу. Батьки просто хочуть, щоб у їхніх дітей було краще життя", — сказала вона, нагадавши, що Україна перебуває у стані війни з 2014 року.

У період з 2021 по 2023 рік загальна кількість студентів, які розпочинають навчання за програмами бакалаврату в Україні, фактично збільшилася — з 203 452 до 239 008 осіб.

Але у 2024 році кількість студентів на бакалавраті різко скоротилася — майже на 51 700 осіб.

Нагадаємо, на тлі стрімкого розвитку технологій та автоматизації ринок праці в Україні переживає важливі трансформації. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Вінницький зазначив, що все, що стосується обліку, звітності, бухгалтерських розрахунків, — уже зараз активно автоматизується, тож через надмірне захоплення цими спеціальностями можуть виникнути проблеми з пошуками роботи після випуску з університетів.

А магістри, які пішли в аспірантуру, не можуть бути мобілізовані. Вони складають іспити, підтримують рівень знань і вступають до закладу вищої освіти, після чого матимуть право на відстрочку від мобілізації.