Погода в Украине 20 июня: что прогнозирует синоптик на пятницу

В пятницу, 20 июня, в большинстве областей прогнозируют свежую, прохладную погоду. Температура поднимется до 21 градуса тепла. Немного теплее будет на юге Украины — до 25 градусов тепла.

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Сейчас Украину проходит холодный атмосферный фронт, и поэтому на ее территории распространится холодный воздух, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 20 июня

В пятницу в Украине ожидается порывистый северо-западный ветер, местами со штормовыми порывами 15-20 м/с. Такая погодная ситуация обусловлена противостоянием антициклона на западе и циклона на востоке. Контраст между высоким и низким атмосферным давлением способствует усилению ветра.

Ночью дожди пройдут в южных, западных и северных регионах страны, местами будут сопровождаться грозами. В пятницу днем осадки ожидаются в северных областях, а также на Волыни, Ровенщине и Харьковщине. На остальной территории сохранится сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве 20 июня ожидается периодически дождь, возможна гроза. Ветер будет северо-западный с сильными штормовыми порывами. Температура в столице будет в пределах 16-18 градусов.

В субботу, 21 июня, еще также будет прохладно, а в воскресенье, 22 июня, потеплеет.

Напомним, в начале июня в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине. Синоптики считают, что погода будет приятно теплой со среднемесячной температурой примерно +19-23 градусов. В то же время стоит ожидать и дождей, поэтому месяц не обойдется без осадков.

Но согласно предупреждению ученых WMO, жара 2024 года может стать привычной климатической нормой на ближайшие пять лет. По прогнозам, глобальные температуры в период 2025-2029 годов вряд ли опустятся с рекордных уровней, а вероятность, что хотя бы одно лето будет еще жарче прошлогоднего, достигает 70%.