Погода в Україні 20 червня: що прогнозує синоптикиня на п'ятницю

У п'ятницю, 20 червня, у більшості областей прогнозують свіжу, прохолодну погоду. Температура підніметься до 21 градуса тепла. Трохи тепліше буде на півдні України — до 25 градусів тепла.

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Наразі Україну минає холодний атмосферний фронт, і тому на її території пошириться холодне повітря, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 20 червня

У п’ятницю в Україні очікується рвучкий північно-західний вітер, місцями зі штормовими поривами 15–20 м/с. Така погодна ситуація зумовлена протистоянням антициклону на заході та циклону на сході. Контраст між високим та низьким атмосферним тиском сприяє посиленню вітру.

Вночі дощі пройдуть у південних, західних і північних регіонах країни, подекуди супроводжуватимуться грозами. У п’ятницю вдень опади очікуються в північних областях, а також на Волині, Рівненщині та Харківщині. На решті території збережеться суха погода.

Погода в Києві

У Києві 20 червня очікується періодично дощ, можлива гроза. Вітер буде північно-західний із сильними штормовими поривами. Температура у столиці буде в межах 16-18 градусів.

У суботу, 21 червня, ще також буде прохолодно, а в неділю, 22 червня, потеплішає.

Нагадаємо, на початку червня в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні. Синоптики вважають, що погода буде приємно теплою із середньомісячною температурою приблизно +19–23 градусів. Водночас варто очікувати і на дощі, тож місяць не обійдеться без опадів.

Але згідно з попередженням вчених WMO, спека 2024 року може стати звичною кліматичною нормою на найближчі п’ять років. За прогнозами, глобальні температури в період 2025–2029 років навряд чи опустяться з рекордних рівнів, а ймовірність, що хоча б одне літо буде ще спекотнішим за минулорічне, сягає 70%.