"Договорилась со службами ПВО": в Харькове во время детского выпускного мама хотела запустить дрон

В прифронтовом Харькове частное учебное заведение "Авторская школа Бойко" едва не оказалось в центре громкого скандала: все из-за мамы ученика 4 класса, которая во время выпускного вечера хотела запустить дрон Mavic. БпЛА должен был рассыпать лепестки роз над ее ребенком.

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Сама инициатор идеи утверждала, что якобы со службами противовоздушной обороны "договорено" об использовании дрона, рассказало издание Telegraf.

Сообщается, что женщина хотела устроить для своего ребенка "незабываемый выпускной" таким образом. Дрон Mavic, который ранее использовался для съемки, а в военное время превратился в эффективное орудие для военных, в прифронтовом Харькове должен был стать частью детского выпускного.

Издание также получило скриншот переписки из личного чата, где происходило обсуждение события.

Скриншот Telefraf | обсуждение выпускного

Маме сказали, что использовать дрон для таких целей нельзя, тем более — учитывая запрет использования БпЛА для гражданских, действующий с начала полномасштабного вторжения. На это женщина ответила, что она "разрешения не спрашивала", а со службами ПВО якобы "договорилась", как свидетельствует переписка на скриншоте.

В конце концов, харьковчане так и не позволили устроить такое действо во время детского праздника.

Медиа поинтересовалось в Харьковской областной военной администрации по использованию дронов. Там рассказали, что такие действия согласовывают сразу несколько различных ведомств, в частности полиция. Также в ОВА отметили, что использование гражданскими беспилотников во время военного положения запрещено.

Использовать дроны во время действия военного положения в Украине нельзя: что говорит запрет

Согласно разъяснению, которое обнародовал Институт массовой информации в июле 2023 года, в Украине гражданским не запрещено пользоваться дронами. Однако использование беспилотных летательных аппаратов в условиях войны ограничено и требует получения разрешения.

Использование дронов возможно, к примеру, для журналистских целей, если это оправдано, однако требует согласования со Службой безопасности и полицией.

Соответствующие ограничения регулируются нормами Воздушного кодекса Украины и Положением об использовании воздушного пространства Украины.

Напомним, 1 июня девушка в TikTok показала, как сэкономить на платье на выпускной вечер и создать настоящий шедевр.

Также исследование Codes 27 мая обнародовало исследование о том, сколько стоит выпускной в 2025 году в Украине.