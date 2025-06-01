Платье на выпускной: девушка показала, как сэкономить и создать настоящий шедевр (видео)

Выбор идеального платья на выпускной – дело затратное и требует немало терпения в поисках того самого-самого. 17-летняя Джариату Джа из Вирджинии решила создать наряд собственными руками и удивила поклонников тем, что получилось.

Related video

Результаты своего труда она показала в нескольких видео на TikTok.

Джариату давно увлекалась вязанием крючком. Сначала это были игрушки и сумки, однако перед окончанием школы она замахнулась на то, чтобы связать платье для выпускного вечера. Идея пришла к ней еще в декабре прошлого года.

Обсудив с подругой предстоящий праздник, мастерица решила, что наряд для такого важного вечера создаст своими руками. Это поможет ей не только сэкономить, но и получить вещь, которая лучше всего подчеркнет ее индивидуальность и вкус.

Трудоемкий процесс

Для будущего платья Джа выбрала оранжевые нитки. По ее словам, этот цвет прекрасно дополнял тон ее кожи.

Девушка начала с наброска лифа платья, а затем прорабатывала каждую часть, пока не осталась довольна тем, что "все идеально сидит". Конечно, не обошлось без сложностей, но Джа потратила около месяца на сборку всех элемиентов, пока оранжевое выпускное платье не было наконец готово.

"Этот проект требовал терпения, но было невероятно приятно видеть, как он складывается. Я все время думала, не слишком ли свободен лиф или не испортит ли образ добавление сетчатой ​​накладки. К счастью, фотографирование моего прогресса помогло мне оставаться мотивированной, а мой учитель моды подбадривал меня на протяжении всего процесса", — призналась она в беседе с Newsweek.

Законченный дизайн представлял собой платье миди из пряжи с лифом, покрытым пайетками, который перетекал в узор из сетки и пайеток внизу. Наряд также имел широкую оборку внизу подола, которая придавала юбке объем, но была закрыта сеточкой.

Когда работа была завершена, Джариату не могла скрыть своего удовлетворения:

"Я почувствовала такое облегчение и изумление. Это выглядело потрясающе, и это стало одной из лучших вещей, которые я когда-либо создавала. Увидев его на манекене в своем классе моды, я убедилась, что действительно достигла чего-то особенного".

Реакция окружающих на выпускное платье крючком

На выпускной вечер Джа дополнила платье оригинальным аксессуаром на голове, сумочкой золотого цвета и белыми босоножками на каблуке. Надеть собственное творение на выпускной бал стало для нее моментом, который она никогда не забудет. Девушка призналась, что было "сюрреалистично" получать столько комплиментов и вопросов о своей работе.

Действительно, многие учителя говорили ей, что она уже строит карьеру модельера. Признание старших польстило ей.

"Это было первое платье, которое я когда-либо сшила, поэтому для меня это стало важной вехой. Это было то, что никто другой не мог повторить. И я была уверена, что создала что-то действительно уникальное", — подчеркнула выпускница.

Теперь она полна решимости изготовить платье для выпускного вечера в 2026 году.

Напомним, Фокус писал:

Сколько придется родителям школьников в Украине потратить на выпускной в 2025 году.

Девушка купила платье Dior в секонд-хенде и была удивлена его настоящей ценой. Брендовое платье она приобрела за $6, но только потом поняла, что у нее в руках оказалось настоящее сокровище.

Мы также рассказывали, как мать и дочь дали новую жизнь старому свадебному платью.