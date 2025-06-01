Сукня на випускний: дівчина показала, як заощадити і створити справжній шедевр (відео)

Вибір ідеальної сукні на випускний — справа витратна і вимагає чимало терпіння в пошуках тієї найкращої. 17-річна Джаріату Джа з Вірджинії вирішила створити вбрання власними руками і здивувала шанувальників тим, що вийшло.

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Результати своєї праці вона показала в кількох відео на TikTok.

Джаріату давно захоплювалася в'язанням гачком. Спочатку це були іграшки та сумки, проте перед закінченням школи вона замахнулася на те, щоб зв'язати сукню для випускного вечора. Ідея прийшла до неї ще в грудні минулого року.

Обговоривши з подругою майбутнє свято, майстриня вирішила, що вбрання для такого важливого вечора створить власноруч. Це допоможе їй не тільки заощадити, а й отримати річ, яка найкраще підкреслить її індивідуальність і смак.

Трудомісткий процес

Для майбутньої сукні Джа обрала помаранчеві нитки. За її словами, цей колір чудово доповнював тон її шкіри.

Дівчина почала з начерку ліфа сукні, а потім опрацьовувала кожну частину, поки не залишилася задоволена тим, що "все ідеально сидить". Звісно, не обійшлося без складнощів, але Джа витратила близько місяця на складання всіх елементів, поки помаранчева випускна сукня не була нарешті готова.

"Цей проект вимагав терпіння, але було неймовірно приємно бачити, як він складається. Я весь час думала, чи не занадто вільний ліф або чи не зіпсує образ додавання сітчастої накладки. На щастя, фотографування мого прогресу допомогло мені залишатися вмотивованою, а мій учитель моди підбадьорював мене впродовж усього процесу", — зізналася вона в бесіді з Newsweek.

Закінчений дизайн являв собою сукню міді з пряжі з ліфом, покритим лелітками, який перетікав у візерунок з сітки і леліток внизу. Вбрання також мало широку оборку внизу подолу, яка надавала спідниці об'єму, але була закрита сіточкою.

Коли роботу було завершено, Джаріату не могла приховати свого задоволення:

"Я відчула таке полегшення і здивування. Це мало приголомшливий вигляд, і це стало однією з найкращих речей, які я коли-небудь створювала. Побачивши його на манекені у своєму класі моди, я переконалася, що справді досягла чогось особливого".

Реакція оточуючих на випускну сукню гачком

На випускний вечір Джа доповнила сукню оригінальним аксесуаром на голові, сумочкою золотого кольору та білими босоніжками на підборах. Одягти власне творіння на випускний бал стало для неї моментом, який вона ніколи не забуде. Дівчина зізналася, що було "сюрреалістично" отримувати стільки компліментів і запитань про свою роботу.

Дійсно, багато вчителів говорили їй, що вона вже будує кар'єру модельєрки. Визнання старших лестило їй.

"Це була перша сукня, яку я коли-небудь пошила, тому для мене це стало важливою віхою. Це було те, що ніхто інший не міг повторити. І я була впевнена, що створила щось справді унікальне", — наголосила випускниця.

Тепер вона сповнена рішучості виготовити сукню для випускного вечора 2026 року.

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Дівчина купила сукню Dior у секонд-хенді і була здивована її справжньою ціною. Брендову сукню вона придбала за $6, але тільки потім зрозуміла, що в неї в руках опинився справжній скарб.

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