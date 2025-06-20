"Домовилась зі службами ППО": у Харкові під час дитячого випускного мама хотіла запустити дрон

У прифронтовому Харкові приватний навчальний заклад "Авторська школа Бойка" ледь не опинився в центрі гучного скандалу: все через маму учня 4 класу, яка під час випускного вечора хотіла запустити дрон Mavic. БпЛА мав розсипати пелюстки троянд над її дитиною.

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Сама ініціаторка ідеї стверджувала, що нібито із службами протиповітряної оборони "домовлено" про використання дрона, розповіло видання Telegraf.

Повідомляється, що жінка хотіла влаштувати для своєї дитини "незабутній випускний" у такий спосіб. Дрон Mavic, що раніше використовувався для знімання, а у воєнний час перетворився в ефективне знаряддя для військових, у прифронтовому Харкові мав стати частиною дитячого випускного.

Видання також отримало скриншот листування з особистого чату, де відбувалося обговорення події.

Скриншот Telefraf | обговорення випускного

Мамі сказали, що використовувати дрон для таких цілей не можна, тим паче — з огляду на заборону використання БпЛА для цивільних, що діє від початку повномасштабного вторгнення. На це жінка відповіла, що вона "дозволу не питала", а зі службами ППО нібито "домовилась", як свідчить листування на скриншоті.

Зрештою, харків'янці так і не дозволили влаштувати таке дійство під час дитячого свята.

Медіа поцікавилося у Харківській обласній військовій адміністрації щодо використання дронів. Там розповіли, що такі дії погоджують одразу кілька різних відомств, зокрема поліція. Також в ОВА наголосили, що використання цивільними безпілотників під час військового стану заборонене.

Використовувати дрони під час дії воєнного стану в Україні не можна: що каже заборона

Відповідно до роз'яснення, що оприлюднив Інститут масової інформації у липні 2023 року, в Україні цивільним не заборонено користуватися дронами. Однак використання безпілотних літальних апаратів в умовах війни обмежене і потребує отримання дозволу.

Використання дронів можливе, до прикладу, для журналістських цілей, якщо це виправдано, однак потребує погодження зі Службою безпеки та поліцією.

Відповідні обмеження регулюються нормами Повітряного кодексу України та Положенням про використання повітряного простору України.

Нагадаємо, 1 червня дівчина у TikTok показала, як заощадити на сукні на випускний вечір і створити справжній шедевр.

Також дослідження Codes 27 травня оприлюднило дослідження про те, скільки коштує випускний у 2025 році в Україні.