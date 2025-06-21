Искали более трех суток: на Прикарпатье с помощью дрона нашли пропавшего в лесу 5-летнего ребенка

В субботу утром 21 июня спасатели нашли 5-летнего Кирилла, который пропал вечером 17 июня в лесном массиве вблизи села Троица Коломыйского района.

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Поисково-спасательные работы по розыску мальчика продолжались в круглосуточном режиме более трех суток, информируют в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Сообщение о пропаже ребенка 2019 года рождения было получено спасателями вечером 17 июня.

К поискам несовершеннолетнего привлекались полицейские, военные, волонтеры и местные жители.

С начала поисково-спасательных работ было обследовано 5 500 га местности, из которых 4 600 га были лесными массивами. С помощью дронов обследовано 8 902 га местности.

Водолазы обследовали 12 водоемов на площади 7 700 кв.м и 155 га прибрежной зоны.

Для поисков дополнительно были привлечены спасатели из Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей, курсанты Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности и Специальный авиационный отряд.

Также ребенка разыскивали 9 служебных собак, 25 дронов и 43 единицы другой техники.

В полиции уточнили, что мальчика, который имеет расстройства аутистического спектра, не разговаривает и не отзывается на свое имя, заметили с помощью дрона в зарослях, примерно в километре от места исчезновения.

Напомним, в Калуше Ивано-Франковской области полиция расследует убийство трехлетней Алины Петрив. Правоохранители обнаружили доказательства, указывающие на вероятную причастность к преступлению ее 32-летней матери.

Также Фокус писал, что во Львовской области кот своим мяуканьем спас жизнь семье.