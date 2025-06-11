Убийство ребенка в Калуше: утопили трехлетнюю девочку, полиция рассматривает версию о ритуале, — СМИ

В Калуше Ивано-Франковской области полиция расследует убийство трехлетней Алины Петрив. Правоохранители обнаружили доказательства, указывающие на вероятную причастность к преступлению ее 32-летней матери.

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Об этом рассказывает ТСН в сюжете от 10 июня.

По словам журналистов, единственная подозреваемая в убийстве ребенка в Калуше — 32-летняя мать девочки Юлия, которая жила с дочкой в съемной квартире.

Соседи вызвали правоохранителей среди ночи, когда услышали крики и плач Алины. Дверь полиции не открыли, а когда благодаря владельцу квартиры удалось попасть внутрь, девочка уже была мертва.

Полиция расследует убийство 3-летней Алины Петрив в Калуше Фото: ТСН

Знакомые семьи рассказали, что Алина вела себя нормально, и ничего не указывало на то, что ребенок подвергался насилию.

"Она была настолько радостная, открытая. Она освещала любовь — давала то, чем была наполнена", — рассказали жители Калуша.

Убийство ребенка на Ивано-Франковщине: что предшествовало

Родители Алины Петрив развелись 2 года назад и большую часть жизни девочка провела в Чехии. Ее отец остается там, а мать вернулась в Украину 28 апреля. Родственники рассказали журналистам, что женщина не была на учете в специализированных больницах, однако они не видели семью несколько лет. По их словам, изменения состояния дочери могла увидеть ее мать — бабушка погибшей Алины.

"Признаки были. Не утверждаю, но думаю. Потому что человек так спонтанно в порыве гнева такое сделать не может", — сказал знакомый семьи.

По словам воспитателей в саду, накануне смерти Алина готовилась к детскому празднику. Мать забрала ее позже, но была спокойна. Воспитатели вспомнили, что Юлия сказала девочке, что не даст ей розовое платье, которое она хотела.

"Ребенок начал плакать. Она говорит: "Я тебе купила другое платье, ходи, будем мерить". Насколько я знаю, она была утоплена в том платье", — рассказала воспитательница.

Убийство ребенка в Калуше: девочку утопили в ванной

Правоохранители подтвердили журналистам, что девочку утопили. На ее теле не обнаружили следов пыток, и в квартире были найдены доказательства, доказывающие вину матери. Юлия не дала полиции никаких объяснений, но не пыталась скрыться с места убийства. Ее взяли под стражу, суд назначил ряд экспертиз для выяснения обстоятельств преступления.

В полиции отметили, что обнаружили тело девочки в ванной комнате. Сейчас следователи проверяют информацию из соцсетей о том, что убийство ребенка могло быть ритуальным.

Напомним, в Бельгии 6 июня произошло двойное убийство украинок. Утром в доме города Гаасроде произошел пожар. Когда огонь потушили, спасатели обнаружили на месте происшествия тела 46-летней женщины и ее 6-летней дочери.

По данным местной прокуратуры, убийство украинок в Бельгии совершил 16-летний парень, который сначала зарезал своих мать и сестру, а затем поджег дом с их телами.