Вбивство дитини в Калуші: втопили трирічну дівчинку, поліція розглядає версію про ритуал, — ЗМІ

У Калуші Івано-Франківської області поліція розслідує вбивство трирічної Аліни Петрів. Правоохоронці виявили докази, що вказують на імовірну причетність до злочину її 32-річної матері.

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Про це розповідає ТСН у сюжеті від 10 червня.

За словами журналістів, єдина підозрювана у вбивстві дитини в Калуші — 32-річна матір дівчинки Юлія, яка жила з донькою в орендованій квартирі.

Сусіди викликали правоохоронців серед ночі, коли почули крики та плач Аліни. Двері поліції не відчинили, а коли завдяки власнику квартири вдалося потрапити всередину, дівчинка вже була мертва.

Поліція розслідує вбивство 3-річної Аліни Петрів у Калуші Фото: ТСН

Знайомі родини розповіли, що Аліна поводилася нормально, та нічого не вказувало на те, що дитина зазнавала насилля.

"Вона була настільки радісна, відкрита. Вона висвітлювала любов — давала те, чим була наповнена", — розповіли жителі Калуша.

Вбивство дитини на Івано-Франківщині: що передувало

Батьки Аліни Петрів розлучилися 2 роки тому та більшу частину життя дівчинка провела в Чехії. Її батько лишається там, а мати повернулася до України 28 квітня. Родичі розповіли журналістам, що жінка не була на обліку в спеціалізованих лікарнях, проте вони не бачили родину кілька років. За їхніми словами, зміни стану доньки могла побачити її мати — бабуся загиблої Аліни.

"Ознаки були. Не стверджую, але думаю. Бо людина так спонтанно в пориві гніву таке зробити не може", — сказав знайомий родини.

За словами вихователів у садочку, напередодні смерті Аліна готувалася до дитячого свята. Матір забрала її пізніше, та була спокійна. Вихователі пригадали, що Юлія сказала дівчинці, що не дасть їй рожеву сукню, яке вона хотіла.

"Дитина почала плакати. Вона каже: "Я тобі купила інше плаття, ходи, будем міряти". Наскільки я знаю, вона була втоплена в тому платті", — розповіла вихователька.

Вбивство дитини в Калуші: дівчинку втопили у ванній

Правоохоронці підтвердили журналістам, що дівчинку втопили. На її тілі не виявили слідів катувань, та у квартирі було знайдено докази, що доводять провину матері. Юлія не дала поліції жодних пояснень, але не намагалася втекти з місця убивства. Її взяли під варту, суд призначив низку експертиз для з'ясування обставин злочину.

У поліції зазначили, що виявили тіло дівчинки у ванній кімнаті. Наразі слідчі перевіряють інформацію з соцмереж про те, що вбивство дитини могло бути ритуальним.

Нагадаємо, у Бельгії 6 червня сталося подвійне вбивство українок. Вранці в будинку міста Гаасроде сталася пожежа. Коли вогонь загасили, рятувальники виявили на місці події тіла 46-річної жінки та її 6-річної доньки.

За даними місцевої прокуратури, вбивство українок у Бельгії вчинив 16-річний хлопець, який спочатку зарізав своїх матір і сестру, а потім підпалив будинок з їхніми тілами.