Кот мяуканьем спас жизнь целой семье во Львовской области: как это произошло

Ночь на 9 мая могла завершиться трагедией для семьи из города Хыров Самборского района Львовской области. Пока все в доме спали, загорелась крыша дома. Но трагедии удалось избежать благодаря домашнему коту.

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Историю рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области.

Животное, почувствовав опасность, начало громко мяукать, бегать по комнате и разбудило хозяев. Люди сразу почувствовали запах дыма, выбежали из дома и вызвали спасателей.

На место происшествия прибыли пожарные из г. Добромиль и местная пожарная команда села Скелевка. Огонь охватил крышу дома на площади 70 кв. м. Пожар удалось полностью ликвидировать, в результате никто из людей не пострадал.

"Эта история еще раз напоминает нам, что настоящие друзья — это не всегда люди. Наши четвероногие любимцы часто чувствуют опасность раньше нас и могут стать настоящими героями. Именно благодаря бдительности усатого спасителя удалось сохранить самое ценное — человеческую жизнь", — добавили спасатели.

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