Кіт нявканням врятував життя цілій сім'ї у Львівській області: як це відбулось

Ніч на 9 травня могла завершитися трагедією для родини з міста Хирів Самбірського району Львівської області. Поки всі в будинку спали, загорівся дах оселі. Але трагедії вдалося уникнути завдяки домашньому коту.

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Історію розповіли в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

Тварина, відчувши небезпеку, почала голосно нявкати, бігати по кімнаті й розбудила господарів. Люди одразу відчули запах диму, вибігли з будинку й викликали рятувальників.

На місце події прибули вогнеборці з м. Добромиль і місцева пожежна команда села Скелівка. Вогонь охопив дах будинку на площі 70 кв. м. Пожежу вдалося повністю ліквідувати, в результаті ніхто з людей не постраждав.

"Ця історія ще раз нагадує нам, що справжні друзі — це не завжди люди. Наші чотирилапі улюбленці часто відчувають небезпеку раніше за нас і можуть стати справжніми героями. Саме завдяки пильності вусатого рятівника вдалося зберегти найцінніше — людське життя", — додали рятувальники.

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