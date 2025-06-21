Шукали понад три доби: на Прикарпатті за допомогою дрона знайшли зниклу у лісі 5-річну дитину

У суботу вранці 21 червня рятувальники знайшли 5-річного Кирила, який зник увечері 17 червня в лісовому масиві поблизу села Троїця Коломийського району.

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Пошуково-рятувальні роботи по розшуку хлопчика тривали у цілодобовому режимі понад три доби, інформують у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

Повідомлення про зникнення дитини 2019 року народження було отримано рятувальниками увечері 17 червня.

До пошуків неповнолітнього залучалися поліцейські, військові, волонтери та місцеві мешканці.

Від початку пошуково-рятувальних робіт було обстежено 5 500 га місцевості, з яких 4 600 га були лісовими масивами. За допомогою дронів обстежено 8 902 га місцевості.

Водолази обстежили 12 водойм на площі 7 700 кв.м та 155 га прибережної зони.

Для пошуків додатково було залучено рятувальників з Львівської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей, курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та Спеціальний авіаційний загін.

Також дитину розшукували 9 службових собак, 25 дронів й 43 одиниці іншої техніки.

У поліції уточнили, що хлопчика, який має розлади аутичного спектру, не розмовляє та не відгукується на своє ім’я, помітили за допомогою дрона в хащах, приблизно за кілометр від місця зникнення.

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