Где в Украине безопасно купаться, а где это лучше не делать: перечень пляжей

Отдыхать и купаться можно только в специально определенных и оборудованных для этого местах. Такие места определяются решениями областных военных администраций или органов местного самоуправления. На качество воды влияют и погодные условия, поэтому нужно регулярно отслеживать официальную информацию, которую публикуют в СМИ.

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Лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней регулярно мониторят качество воды из рекреационных водных объектов, которые используют для купания. Центр общественного здоровья Минздрава назвал водоемы, где можно и опасно купаться в Украине по состоянию на 20 июня. Специалисты проверяли качество воды по химическим и микробиологическим показателям, а именно по индексу ЛКП (лактозоположительные кишечные палочки). Показатель в норме составляет до 5000.

Безопасные места для купания и отдыха

Киев : пляж "Троещина" на реке Десенка и пляж "Чорторый" в парке "Муромец" в Деснянском районе.

: пляж "Троещина" на реке Десенка и пляж "Чорторый" в парке "Муромец" в Деснянском районе. Киевская область : городской пляж в Переяславе.

: городской пляж в Переяславе. Волынская область : пляжи городов Луцк и Нововолынск, поселка Любешева, в Шацкой ОТГ Ковельского района на озере Свитязь.

: пляжи городов Луцк и Нововолынск, поселка Любешева, в Шацкой ОТГ Ковельского района на озере Свитязь. Днепропетровская область : официально пляжи в пределах области не открыты, но качество воды соответствует норме в пределах пляжей городов Верхнеднепровск, Зеленодольск, в зоне набережной в городе Каменское, в пределах пляжей "Парк культуры и отдыха Приднепровский" и на Монастырском острове города Днепра.

: официально пляжи в пределах области не открыты, но качество воды соответствует норме в пределах пляжей городов Верхнеднепровск, Зеленодольск, в зоне набережной в городе Каменское, в пределах пляжей "Парк культуры и отдыха Приднепровский" и на Монастырском острове города Днепра. Ивано-Франковская область : пляж Ивано-Франковска и поселка Поляница Яремчанского городского совета.

: пляж Ивано-Франковска и поселка Поляница Яремчанского городского совета. Кировоградская область : пляж "Гайворонский" города Гайворон на р. Южный Буг, два пляжа поселка Новоархангельск Голованевского района на р. Синюха, озеро Голубое в поселке Вольное Светловодского района, пляж "Светловодский" в городе Светловодск на р. Днепр.

: пляж "Гайворонский" города Гайворон на р. Южный Буг, два пляжа поселка Новоархангельск Голованевского района на р. Синюха, озеро Голубое в поселке Вольное Светловодского района, пляж "Светловодский" в городе Светловодск на р. Днепр. Львовская область : пляжи города Золочев на озере Молодежное, на р. Верещица в селе Верещица Яворивского района, в городах Моршин и Перемышляны, поселках Коросное, Давыдов, Подберезцы, Брюховичи.

: пляжи города Золочев на озере Молодежное, на р. Верещица в селе Верещица Яворивского района, в городах Моршин и Перемышляны, поселках Коросное, Давыдов, Подберезцы, Брюховичи. Николаевская область : согласно распоряжению ОГА купаться на водных объектах области запрещено, но показатели воды в норме на пляжах городов Первомайск, Новая Одесса на р. Южный Буг.

: согласно распоряжению ОГА купаться на водных объектах области запрещено, но показатели воды в норме на пляжах городов Первомайск, Новая Одесса на р. Южный Буг. Одесская область : пляжи Одессы "Ланжерон", "Отрада", "Лузановка", "Дельфин", "Аркадия", 10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана; в Одесском районе — пляжи села Сычавка Южновской ОТГ, "Загар" и "Лагуна" в селе Грибовка Дальницкой ОТГ; в Белгород-Днестровском районе в поселке Затока, селах Курортное, Большая Балабановка, Лиман, Приморское, пляжи "Рассейка" и "Катранка" в поселке Сергеевка; в Измаильском районе — в селе Приморское и городе Черноморск (центральный пляж). В то же время оздоровительный сезон в Одессе и области еще не начался.

: пляжи Одессы "Ланжерон", "Отрада", "Лузановка", "Дельфин", "Аркадия", 10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана; в Одесском районе — пляжи села Сычавка Южновской ОТГ, "Загар" и "Лагуна" в селе Грибовка Дальницкой ОТГ; в Белгород-Днестровском районе в поселке Затока, селах Курортное, Большая Балабановка, Лиман, Приморское, пляжи "Рассейка" и "Катранка" в поселке Сергеевка; в Измаильском районе — в селе Приморское и городе Черноморск (центральный пляж). В то же время оздоровительный сезон в Одессе и области еще не начался. Полтавская область : пляжи города Кобеляки, поселков Белики и Новые Санжары на р. Ворскла, села Светлогорское на Каменском водохранилище; в городе Гадяч на р. Псел и в городе Миргород на р. Хорол.

: пляжи города Кобеляки, поселков Белики и Новые Санжары на р. Ворскла, села Светлогорское на Каменском водохранилище; в городе Гадяч на р. Псел и в городе Миргород на р. Хорол. Ровенская область : пляжи города Здолбунов на р. Устье и пруду Малопроточном; в городе Дубровица Сарненского района на р. Горынь; села Обаров и поселка Гоща Ровенского района.

: пляжи города Здолбунов на р. Устье и пруду Малопроточном; в городе Дубровица Сарненского района на р. Горынь; села Обаров и поселка Гоща Ровенского района. Тернопольская область : пляж в городе Хоростков Чертковского района возле урочища Дубина Чертковского района.

: пляж в городе Хоростков Чертковского района возле урочища Дубина Чертковского района. Хмельницкая область : пляж виллы "Две реки" в поселке Большая Слободка Каменец-Подольского района на р. Мукша, городской пляж в городе Изяслав на р. Горынь, городской пляж в городе Славута на р. Богушевка, в городах Красилов, Староконстантинов, Полонное на р. Хомора.

: пляж виллы "Две реки" в поселке Большая Слободка Каменец-Подольского района на р. Мукша, городской пляж в городе Изяслав на р. Горынь, городской пляж в городе Славута на р. Богушевка, в городах Красилов, Староконстантинов, Полонное на р. Хомора. Черкасская область : пляжи городов Черкассы и Багачево.

: пляжи городов Черкассы и Багачево. Черновицкая область : пляжи г. Великий Кучуров, поселков Бояны и Магала Черновицкого района.

: пляжи г. Великий Кучуров, поселков Бояны и Магала Черновицкого района. Черниговская область: городской пляж "Золотой берег" г.Чернигова. Чернигова.

Опасные для купания водоемы

Киев : пляжи "Галерный" (ЛКП — 7300), "Предместная слободка" (24000), "Центральный" (7000) на р. Днепр, "Вербный" (6200). По химическим показателям качество воды не соответствует норме на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный" на р. Днепр и "Тельбин" в Днепровском районе, в Оболонском районе — на пляжах "Пуща-Водица" на 5-7 линии и "Остров Оболонь".

: пляжи "Галерный" (ЛКП — 7300), "Предместная слободка" (24000), "Центральный" (7000) на р. Днепр, "Вербный" (6200). По химическим показателям качество воды не соответствует норме на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный" на р. Днепр и "Тельбин" в Днепровском районе, в Оболонском районе — на пляжах "Пуща-Водица" на 5-7 линии и "Остров Оболонь". Киевщина : выявлено отклонение качества воды от стандарта по микробиологическим показателям в пределах городского пляжа "Центральный" в Белой Церкви (70 000) и по химическим показателям в пределах детского пляжа "Чайка" в поселке Чайка Обуховского района. Пляжи в области официально еще не открыты.

: выявлено отклонение качества воды от стандарта по микробиологическим показателям в пределах городского пляжа "Центральный" в Белой Церкви (70 000) и по химическим показателям в пределах детского пляжа "Чайка" в поселке Чайка Обуховского района. Пляжи в области официально еще не открыты. Винницкая область : вода не соответствовала нормам по индексу ЛКП и химическим показателям на пляжах "Химик", "Гонты", "Центральный" в г. Винница на р. Южный Буг.

: вода не соответствовала нормам по индексу ЛКП и химическим показателям на пляжах "Химик", "Гонты", "Центральный" в г. Винница на р. Южный Буг. Волынь : в пределах пляжей города Ковель на р. Турия вода не соответствует норме по индексу ЛКП (7300).

: в пределах пляжей города Ковель на р. Турия вода не соответствует норме по индексу ЛКП (7300). Днепропетровская область : качество воды не соответствует нормам по химическим показателям в пределах пляжа г. Павлоград, пляжа "Сагайдак" г. Днепра, пляжа в г. Желтые Воды; по микробиологическим показателям — в пределах детского пляжа города Самар (13000) и пляжа в г. Желтые Воды (13000).

: качество воды не соответствует нормам по химическим показателям в пределах пляжа г. Павлоград, пляжа "Сагайдак" г. Днепра, пляжа в г. Желтые Воды; по микробиологическим показателям — в пределах детского пляжа города Самар (13000) и пляжа в г. Желтые Воды (13000). Житомирская область : качество воды с пляжей не соответствует нормам по химическим показателям в Житомире на р. Тетерев в пределах детского пляжа и пляжа для взрослых в Гидропарке; по микробиологическим и химическим показателям в пределах городского пляжа в Звягеле на ул. Богуна на реке Случь (6200) и городского пляжа на р. Уж в городе Коростень (24 000).

: качество воды с пляжей не соответствует нормам по химическим показателям в Житомире на р. Тетерев в пределах детского пляжа и пляжа для взрослых в Гидропарке; по микробиологическим и химическим показателям в пределах городского пляжа в Звягеле на ул. Богуна на реке Случь (6200) и городского пляжа на р. Уж в городе Коростень (24 000). Львовщина : пляжи в с. Вербиж Николаевской ОТГ на озере Задорожное (вода с пляжей не соответствует нормам по химическим показателям).

: пляжи в с. Вербиж Николаевской ОТГ на озере Задорожное (вода с пляжей не соответствует нормам по химическим показателям). Николаевская область : по химическим показателям вода не соответствует нормам в пределах пляжа "Стрелка" в Николаеве на р. Ингул и пляжа города Южноукраинск.

: по химическим показателям вода не соответствует нормам в пределах пляжа "Стрелка" в Николаеве на р. Ингул и пляжа города Южноукраинск. Полтавщина : пляжей города Кременчуг на р. Днепр и р. Сухой Кагамлык (ЛКП — по 6000).

: пляжей города Кременчуг на р. Днепр и р. Сухой Кагамлык (ЛКП — по 6000). Ровенская область : городской пляж в Ровно на озере Басов Кут (индекс ЛКП — 240 000, химические показатели не в норме).

: городской пляж в Ровно на озере Басов Кут (индекс ЛКП — 240 000, химические показатели не в норме). Тернопольская область : пляжи в городе Тернополь (ЛКП — 12 000).

: пляжи в городе Тернополь (ЛКП — 12 000). Хмельницкая область : городской пляж в Хмельницком (качество воды не соответствует нормам по химическим показателям).

: городской пляж в Хмельницком (качество воды не соответствует нормам по химическим показателям). Черновицкая область: городской пляж города Черновцы (ЛКП — 49000-53000).

В Закарпатской, Одесской и Сумской областях официальных речных пляжей не зарегистрировано, поэтому информацию о качестве воды нужно искать на официальных сайтах ОВА или в СМИ этих областей.

В Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонских областях из-за угрозы для населения в связи с военной ситуацией пляжи в этом году открывать не будут.

Результаты анализа проб воды на пляжах

В течение 13-19 июня в пределах официальных пляжных зон на реках и водоемах Украины было исследовано:

по микробиологическим показателям: 166 проб воды из поверхностных водоемов в пределах пляжей, из них 25 проб (15,1%) не соответствовали нормам по индексу ЛКП;

по химическим показателям: 131 проба воды из поверхностных водоемов в пределах пляжей, из них 46 проб (35,1%) не соответствовали нормам.

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