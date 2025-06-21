Где в Украине безопасно купаться, а где это лучше не делать: перечень пляжей
Отдыхать и купаться можно только в специально определенных и оборудованных для этого местах. Такие места определяются решениями областных военных администраций или органов местного самоуправления. На качество воды влияют и погодные условия, поэтому нужно регулярно отслеживать официальную информацию, которую публикуют в СМИ.
Лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней регулярно мониторят качество воды из рекреационных водных объектов, которые используют для купания. Центр общественного здоровья Минздрава назвал водоемы, где можно и опасно купаться в Украине по состоянию на 20 июня. Специалисты проверяли качество воды по химическим и микробиологическим показателям, а именно по индексу ЛКП (лактозоположительные кишечные палочки). Показатель в норме составляет до 5000.
Безопасные места для купания и отдыха
- Киев: пляж "Троещина" на реке Десенка и пляж "Чорторый" в парке "Муромец" в Деснянском районе.
- Киевская область: городской пляж в Переяславе.
- Волынская область: пляжи городов Луцк и Нововолынск, поселка Любешева, в Шацкой ОТГ Ковельского района на озере Свитязь.
- Днепропетровская область: официально пляжи в пределах области не открыты, но качество воды соответствует норме в пределах пляжей городов Верхнеднепровск, Зеленодольск, в зоне набережной в городе Каменское, в пределах пляжей "Парк культуры и отдыха Приднепровский" и на Монастырском острове города Днепра.
- Ивано-Франковская область: пляж Ивано-Франковска и поселка Поляница Яремчанского городского совета.
- Кировоградская область: пляж "Гайворонский" города Гайворон на р. Южный Буг, два пляжа поселка Новоархангельск Голованевского района на р. Синюха, озеро Голубое в поселке Вольное Светловодского района, пляж "Светловодский" в городе Светловодск на р. Днепр.
- Львовская область: пляжи города Золочев на озере Молодежное, на р. Верещица в селе Верещица Яворивского района, в городах Моршин и Перемышляны, поселках Коросное, Давыдов, Подберезцы, Брюховичи.
- Николаевская область: согласно распоряжению ОГА купаться на водных объектах области запрещено, но показатели воды в норме на пляжах городов Первомайск, Новая Одесса на р. Южный Буг.
- Одесская область: пляжи Одессы "Ланжерон", "Отрада", "Лузановка", "Дельфин", "Аркадия", 10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана; в Одесском районе — пляжи села Сычавка Южновской ОТГ, "Загар" и "Лагуна" в селе Грибовка Дальницкой ОТГ; в Белгород-Днестровском районе в поселке Затока, селах Курортное, Большая Балабановка, Лиман, Приморское, пляжи "Рассейка" и "Катранка" в поселке Сергеевка; в Измаильском районе — в селе Приморское и городе Черноморск (центральный пляж). В то же время оздоровительный сезон в Одессе и области еще не начался.
- Полтавская область: пляжи города Кобеляки, поселков Белики и Новые Санжары на р. Ворскла, села Светлогорское на Каменском водохранилище; в городе Гадяч на р. Псел и в городе Миргород на р. Хорол.
- Ровенская область: пляжи города Здолбунов на р. Устье и пруду Малопроточном; в городе Дубровица Сарненского района на р. Горынь; села Обаров и поселка Гоща Ровенского района.
- Тернопольская область: пляж в городе Хоростков Чертковского района возле урочища Дубина Чертковского района.
- Хмельницкая область: пляж виллы "Две реки" в поселке Большая Слободка Каменец-Подольского района на р. Мукша, городской пляж в городе Изяслав на р. Горынь, городской пляж в городе Славута на р. Богушевка, в городах Красилов, Староконстантинов, Полонное на р. Хомора.
- Черкасская область: пляжи городов Черкассы и Багачево.
- Черновицкая область: пляжи г. Великий Кучуров, поселков Бояны и Магала Черновицкого района.
- Черниговская область: городской пляж "Золотой берег" г.Чернигова. Чернигова.
Опасные для купания водоемы
- Киев: пляжи "Галерный" (ЛКП — 7300), "Предместная слободка" (24000), "Центральный" (7000) на р. Днепр, "Вербный" (6200). По химическим показателям качество воды не соответствует норме на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный" на р. Днепр и "Тельбин" в Днепровском районе, в Оболонском районе — на пляжах "Пуща-Водица" на 5-7 линии и "Остров Оболонь".
- Киевщина: выявлено отклонение качества воды от стандарта по микробиологическим показателям в пределах городского пляжа "Центральный" в Белой Церкви (70 000) и по химическим показателям в пределах детского пляжа "Чайка" в поселке Чайка Обуховского района. Пляжи в области официально еще не открыты.
- Винницкая область: вода не соответствовала нормам по индексу ЛКП и химическим показателям на пляжах "Химик", "Гонты", "Центральный" в г. Винница на р. Южный Буг.
- Волынь: в пределах пляжей города Ковель на р. Турия вода не соответствует норме по индексу ЛКП (7300).
- Днепропетровская область: качество воды не соответствует нормам по химическим показателям в пределах пляжа г. Павлоград, пляжа "Сагайдак" г. Днепра, пляжа в г. Желтые Воды; по микробиологическим показателям — в пределах детского пляжа города Самар (13000) и пляжа в г. Желтые Воды (13000).
- Житомирская область: качество воды с пляжей не соответствует нормам по химическим показателям в Житомире на р. Тетерев в пределах детского пляжа и пляжа для взрослых в Гидропарке; по микробиологическим и химическим показателям в пределах городского пляжа в Звягеле на ул. Богуна на реке Случь (6200) и городского пляжа на р. Уж в городе Коростень (24 000).
- Львовщина: пляжи в с. Вербиж Николаевской ОТГ на озере Задорожное (вода с пляжей не соответствует нормам по химическим показателям).
- Николаевскаяобласть: по химическим показателям вода не соответствует нормам в пределах пляжа "Стрелка" в Николаеве на р. Ингул и пляжа города Южноукраинск.
- Полтавщина: пляжей города Кременчуг на р. Днепр и р. Сухой Кагамлык (ЛКП — по 6000).
- Ровенская область: городской пляж в Ровно на озере Басов Кут (индекс ЛКП — 240 000, химические показатели не в норме).
- Тернопольская область: пляжи в городе Тернополь (ЛКП — 12 000).
- Хмельницкая область: городской пляж в Хмельницком (качество воды не соответствует нормам по химическим показателям).
- Черновицкая область: городской пляж города Черновцы (ЛКП — 49000-53000).
В Закарпатской, Одесской и Сумской областях официальных речных пляжей не зарегистрировано, поэтому информацию о качестве воды нужно искать на официальных сайтах ОВА или в СМИ этих областей.
В Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонских областях из-за угрозы для населения в связи с военной ситуацией пляжи в этом году открывать не будут.
Результаты анализа проб воды на пляжах
В течение 13-19 июня в пределах официальных пляжных зон на реках и водоемах Украины было исследовано:
- по микробиологическим показателям: 166 проб воды из поверхностных водоемов в пределах пляжей, из них 25 проб (15,1%) не соответствовали нормам по индексу ЛКП;
- по химическим показателям: 131 проба воды из поверхностных водоемов в пределах пляжей, из них 46 проб (35,1%) не соответствовали нормам.
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