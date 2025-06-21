Де в Україні безпечно купатись, а де це краще не робити: перелік пляжів

Відпочивати та купатися можна лише у спеціально визначених і обладнаних для цього місцях. Такі місця визначаються рішеннями обласних військових адміністрацій або органів місцевого самоврядування. На якість води впливають і погодні умови, тому потрібно регулярно відслідковувати офіційну інформацію, яку публікують у ЗМІ.

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Лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб регулярно моніторять якість води з рекреаційних водних об’єктів, які використовують для купання. Центр громадського здоров'я МОЗ назвав водойми, де можна і небезпечно купатись в Україні станом на 20 червня. Спеціалісті перевіряли якість води за хімічними та мікробіологічними показниками, а саме за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички). Показник у нормі становить до 5000.

Безпечні місця для купання та відпочинку

Київ : пляж "Троєщина" на річці Десенка та пляж "Чорторий" у парку "Муромець" у Деснянському районі.

: пляж "Троєщина" на річці Десенка та пляж "Чорторий" у парку "Муромець" у Деснянському районі. Київська область : міський пляж в Переяславі.

: міський пляж в Переяславі. Волинська область : пляжі міст Луцьк і Нововолинськ, селища Любешева, в Шацькій ОТГ Ковельського району на озері Світязь.

: пляжі міст Луцьк і Нововолинськ, селища Любешева, в Шацькій ОТГ Ковельського району на озері Світязь. Дніпропетровська область : офіційно пляжі в межах області не відкриті, але якість води відповідає нормі у межах пляжів міст Верхньодніпровськ, Зеленодольськ, у зоні набережної у міста Кам’янське, у межах пляжів "Парк культури та відпочинку Придніпровський" та на Монастирському острові міста Дніпра.

: офіційно пляжі в межах області не відкриті, але якість води відповідає нормі у межах пляжів міст Верхньодніпровськ, Зеленодольськ, у зоні набережної у міста Кам’янське, у межах пляжів "Парк культури та відпочинку Придніпровський" та на Монастирському острові міста Дніпра. Івано-Франківська область : пляж Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.

: пляж Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради. Кіровоградська область : пляж "Гайворонський" міста Гайворон на р. Південний Буг, два пляжі селища Новоархангельськ Голованівського району на р. Синюха, озеро Голубе у селищі Вільне Світловодського району, пляж "Світловодський" у місті Світловодськ на р. Дніпро.

: пляж "Гайворонський" міста Гайворон на р. Південний Буг, два пляжі селища Новоархангельськ Голованівського району на р. Синюха, озеро Голубе у селищі Вільне Світловодського району, пляж "Світловодський" у місті Світловодськ на р. Дніпро. Львівська область : пляжі міста Золочів на озері Молодіжне, на р. Верещиця в селі Верещиця Яворівського району, у містах Моршин та Перемишляни, селищах Коросне, Давидів, Підберізці, Брюховичі.

: пляжі міста Золочів на озері Молодіжне, на р. Верещиця в селі Верещиця Яворівського району, у містах Моршин та Перемишляни, селищах Коросне, Давидів, Підберізці, Брюховичі. Миколаївська область : згідно з розпорядженням ОВА купатися на водних об'єктах області заборонено, але показники води в нормі на пляжах міст Первомайськ, Нова Одеса на р. Південний Буг.

: згідно з розпорядженням ОВА купатися на водних об'єктах області заборонено, але показники води в нормі на пляжах міст Первомайськ, Нова Одеса на р. Південний Буг. Одеська область : пляжі Одеси "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану; в Одеському районі — пляжі села Сичавка Південнівської ОТГ, "Загар" та "Лагуна" у селі Грибівка Дальницької ОТГ; у Білгород-Дністровському районі у селищі Затока, сіл Курортне, Велика Балабанівка, Лиман, Приморське, пляжі "Росєйка" і "Катранка" у селищі Сергіївка; в Ізмаїльському районі — у селі Приморське та місті Чорноморськ (центральний пляж). Водночас оздоровчий сезон в Одесі та області ще не розпочався.

: пляжі Одеси "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану; в Одеському районі — пляжі села Сичавка Південнівської ОТГ, "Загар" та "Лагуна" у селі Грибівка Дальницької ОТГ; у Білгород-Дністровському районі у селищі Затока, сіл Курортне, Велика Балабанівка, Лиман, Приморське, пляжі "Росєйка" і "Катранка" у селищі Сергіївка; в Ізмаїльському районі — у селі Приморське та місті Чорноморськ (центральний пляж). Водночас оздоровчий сезон в Одесі та області ще не розпочався. Полтавська область : пляжі міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на р. Ворскла, села Світлогірське на Кам’янському водосховищі; у місті Гадяч на р. Псел та у місті Миргород на р. Хорол.

: пляжі міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на р. Ворскла, села Світлогірське на Кам’янському водосховищі; у місті Гадяч на р. Псел та у місті Миргород на р. Хорол. Рівненська область : пляжі міста Здолбунів на р. Устя та ставі Малопроточному; у місті Дубровиця Сарненського району на р. Горинь; села Обарів та селища Гоща Рівненського району.

: пляжі міста Здолбунів на р. Устя та ставі Малопроточному; у місті Дубровиця Сарненського району на р. Горинь; села Обарів та селища Гоща Рівненського району. Тернопільська область : пляж в місті Хоростків Чортківського району біля урочища Дубина Чортківського району.

: пляж в місті Хоростків Чортківського району біля урочища Дубина Чортківського району. Хмельницька область : пляж вілли "Дві ріки" у селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району на р. Мукша, міський пляж в місті Ізяслав на р. Горинь, міський пляж в місті Славута на р. Богушівка, в містах Красилів, Старокостянтинів, Полонне на р. Хомора.

: пляж вілли "Дві ріки" у селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району на р. Мукша, міський пляж в місті Ізяслав на р. Горинь, міський пляж в місті Славута на р. Богушівка, в містах Красилів, Старокостянтинів, Полонне на р. Хомора. Черкаська область : пляжі міст Черкаси та Багачеве.

: пляжі міст Черкаси та Багачеве. Чернівецька область : пляжі м. Великий Кучурів, селищ Бояни та Магала Чернівецького району.

: пляжі м. Великий Кучурів, селищ Бояни та Магала Чернівецького району. Чернігівська область: міський пляж "Золотий берег" м. Чернігова.

Небезпечні для купання водойми

Київ : пляжі "Галерний" (ЛКП — 7300), "Передмістна слобідка" (24000), "Центральний" (7000) на р. Дніпро, "Вербний" (6200). За хімічними показниками якість води не відповідає нормі на пляжах "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний" на р. Дніпро та "Тельбін" у Дніпровському районі, в Оболонському районі — на пляжах "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії та "Острів Оболонь".

: пляжі "Галерний" (ЛКП — 7300), "Передмістна слобідка" (24000), "Центральний" (7000) на р. Дніпро, "Вербний" (6200). За хімічними показниками якість води не відповідає нормі на пляжах "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний" на р. Дніпро та "Тельбін" у Дніпровському районі, в Оболонському районі — на пляжах "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії та "Острів Оболонь". Київщина : виявлено відхилення якості води від стандарту за мікробіологічними показниками в межах міського пляжу "Центральний" у Білій Церкві (70 000) та за хімічними показниками у межах дитячого пляжу "Чайка" у селищі Чайка Обухівського району. Пляжі в області офіційно ще не відкриті.

: виявлено відхилення якості води від стандарту за мікробіологічними показниками в межах міського пляжу "Центральний" у Білій Церкві (70 000) та за хімічними показниками у межах дитячого пляжу "Чайка" у селищі Чайка Обухівського району. Пляжі в області офіційно ще не відкриті. Вінниччина : вода не відповідала нормам за індексом ЛКП та хімічними показниками на пляжах "Хімік", "Гонти", "Центральний" у м. Вінниця на р. Південний Буг.

: вода не відповідала нормам за індексом ЛКП та хімічними показниками на пляжах "Хімік", "Гонти", "Центральний" у м. Вінниця на р. Південний Буг. Волинь : у межах пляжів міста Ковель на р. Турія вода не відповідає нормі за індексом ЛКП (7300).

: у межах пляжів міста Ковель на р. Турія вода не відповідає нормі за індексом ЛКП (7300). Дніпропетровська область : якість води не відповідає нормам за хімічними показниками у межах пляжу м. Павлоград, пляжу "Сагайдак" м. Дніпра, пляжу у м. Жовті Води; за мікробіологічними показниками – у межах дитячого пляжу міста Самар (13000) і пляжу у м. Жовті Води (13000).

: якість води не відповідає нормам за хімічними показниками у межах пляжу м. Павлоград, пляжу "Сагайдак" м. Дніпра, пляжу у м. Жовті Води; за мікробіологічними показниками – у межах дитячого пляжу міста Самар (13000) і пляжу у м. Жовті Води (13000). Житомирська область : якість води з пляжів не відповідає нормам за хімічними показниками у Житомирі на р. Тетерів у межах дитячого пляжу та пляжу для дорослих у Гідропарку; за мікробіологічними та хімічними показниками у межах міського пляжу у Звягелі на вул. Богуна на річці Случ (6200) та міського пляжу на р. Уж у місті Коростень (24 000).

: якість води з пляжів не відповідає нормам за хімічними показниками у Житомирі на р. Тетерів у межах дитячого пляжу та пляжу для дорослих у Гідропарку; за мікробіологічними та хімічними показниками у межах міського пляжу у Звягелі на вул. Богуна на річці Случ (6200) та міського пляжу на р. Уж у місті Коростень (24 000). Львівщина : пляжі у с. Вербіж Миколаївської ОТГ на озері Задорожнє (вода з пляжів не відповідає нормам за хімічними показниками).

: пляжі у с. Вербіж Миколаївської ОТГ на озері Задорожнє (вода з пляжів не відповідає нормам за хімічними показниками). Миколаївщина : за хімічними показниками вода не відповідає нормам у межах пляжу "Стрілка" у Миколаєві на р. Інгул і пляжу міста Південноукраїнськ.

: за хімічними показниками вода не відповідає нормам у межах пляжу "Стрілка" у Миколаєві на р. Інгул і пляжу міста Південноукраїнськ. Полтавщина : пляжів міста Кременчук на р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик (ЛКП — по 6000).

: пляжів міста Кременчук на р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик (ЛКП — по 6000). Рівненщина : міський пляж у Рівному на озері Басів Кут (індекс ЛКП — 240 000, хімічні показники не в нормі).

: міський пляж у Рівному на озері Басів Кут (індекс ЛКП — 240 000, хімічні показники не в нормі). Тернопільська область : пляжі у місті Тернопіль (ЛКП — 12 000).

: пляжі у місті Тернопіль (ЛКП — 12 000). Хмельницька область : міський пляж у Хмельницькому (якість води не відповідає нормам за хімічними показниками).

: міський пляж у Хмельницькому (якість води не відповідає нормам за хімічними показниками). Чернівецька область: міський пляж міста Чернівці (ЛКП — 49000-53000).

У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційних річкових пляжів не зареєстровано, тому інформацію про якість води потрібно шукати на офіційних сайтах ОВА або у ЗМІ цих областей.

У Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонських областях через загрозу для населення у зв'язку з воєнною ситуацією пляжі цього року не відкриватимуть.

Результати аналізу проб води на пляжах

Протягом 13–19 червня у межах офіційних пляжних зон на річках і водоймах України було досліджено:

за мікробіологічними показниками: 166 проб води з поверхневих водойм у межах пляжів, з них 25 проб (15,1%) не відповідали нормам за індексом ЛКП;

за хімічними показниками: 131 проба води з поверхневих водойм у межах пляжів, з них 46 проб (35,1%) не відповідали нормам.

Нагадаємо, Фокус разом із турагенткою Лілією Бондар розповідав про ідеальну відпустку в Чорногорії: найкращі пляжі, маршрути та страви.

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