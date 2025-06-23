Отдых летом: организатор путешествий рассказала, куда украинцы выбирают ехать в 2025 году (видео)

Среди украинцев самым популярным местом отдыха во время полномасштабного вторжения РФ стали Карпаты, а Одесса оказалась на втором месте.

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"Популярное, как обычно последние годы, — это наши любимые Карпаты", — заявила организатор путешествий по Украине Юлия Веселовская в эфире "КИЕВ24".

По ее словам, людей в Карпатах очень много, и в последнее время все большую популярность начал приобретать отдых в модульных домиках.

"Все больше и больше начали открывать модульные домики. Возле каждого домика, который себя уважает или не уважает, в этом году должен быть бассейн. Прошлый год показал огромный спрос на отдых у воды, а мы знаем, что у нас сейчас с украинским морем не так хорошо, как с украинскими горами", — пояснила Веселовская.

Она подчеркнула, что по опросам Одесса остается на втором месте среди направлений, куда бы украинцы хотели поехать на отдых.

"Но мы знаем под какими обстрелами она бывает. И хотя там заявляют, что у нас будет открыто 40 пляжей и готовятся, и делают проверки. Но я бы не советовала покупать билеты, лететь и купаться в море. Во-первых, не все пляжи оборудованы бомбоубежищем, а с моря обычно летит все, что потом летит вглубь страны. Но хуже всего то, что не все дно Черного моря исследуется на тему водных мин", — подчеркнула Веселовская.

Напомним, в Одессе с улучшением погодных условий наступает пляжный сезон: в этом году известно уже как минимум об 11 пляжах в городе и 1 в области, где официально можно купаться.

Фокус также писал о том, сколько платят украинцы за жилье у моря в Одессе летом 2025 года.