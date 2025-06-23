Відпочинок влітку: організаторка мандрівок розповіла, куди українці обирають їхати у 2025 (відео)

Серед українців найпопулярнішим місцем відпочинку під час повномасштабного вторгнення РФ стали Карпати, а Одеса опинилась на другому місці.

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"Популярне, як зазвичай останні роки, — це наші улюблені Карпати", — заявила організаторка мандрівок Україною Юлія Веселовська в етері "КИЇВ24".

За її словами, людей у Карпатах дуже багато, і останнім часом все більшої популярності почав набувати відпочинок у модульних будиночках.

"Все більше і більше почали відкривати модульні будиночки. Біля кожного будиночку, який себе поважає чи не поважає, цього року має бути басейн. Минулий рік показав величезний попит на відпочинок біля води, а ми знаємо, що у нас зараз з українським морем не так добре, як з українськими горами", — пояснила Веселовська.

Вона підкреслила, що за опитуваннями Одеса залишається на другому місці серед напрямків, куди б українці хотіли поїхати на відпочинок.

"Але ми знаємо під якими обстрілами вона буває. І хоча там заявляють, що у нас буде відкрито 40 пляжів і готуються, і роблять перевірки. Але я б не радила купувати квитки, летіти і купатися в морі. По-перше, не всі пляжі обладнані бомбосховищем, а з моря зазвичай летить все, що потім летить углиб країни. Але найгірше те, що не все дно Чорного моря досліджується на тему водних мін", — наголосила Веселовська.

Нагадаємо, в Одесі з покращенням погодних умов настає пляжний сезон: цього року відомо вже щонайменше про 11 пляжів в місті та 1 в області, де офіційно можна купатися.

Фокус також писав про те, скільки платять українці за житло біля моря в Одесі влітку 2025 року.