В вымирающем селе в Винницкой области впервые за последние 27 лет родился ребенок (видео)

В селе Гвоздив Винницкой области впервые за последние 27 лет родился ребенок.

Related video

По состоянию на май 2025 года в этом населенном пункте жили всего 19 человек, а родители младенца переехали в село только 5 лет назад, пишет Суспільне.

Как рассказала заместитель немировского городского головы Лариса Кушко, родители 1,5-месячного Гавриила переехали в Гвоздив 5 лет назад из Умани Черкасской области.

"По всей Украине искали село, где нет домов. Нам посоветовали Гвоздив. Сказали, что будем здесь счастливы. И оно действительно так. Не хотим обратно в город, об этом речи не идет. Спокойствие, природа, здоровье — это самое главное. Нам здесь нравится. Пожалуй, так рискнуть не каждый может: без общения, возможности ежедневно в город выйти", — пояснила мать мальчика Мария Бевз.

В селе, которое расположено в 63 километрах от областного центра, большинство зданий заброшены и полуразрушены. По словам заместителя городского головы, такая ситуация сложилась из-за того, что люди переезжают в города, где есть возможность заработать деньги и содержать семью. В то же время, по ее мнению, и Гвоздив "не вымирает, а оживает", ведь здесь работает благотворительный фонд ОО "Ноев Ковчег", и поэтому приезжают много людей.

Житель села Александр Бартош рассказал, что в его детстве здесь было значительно больше людей, а теперь бывает, что даже "поздороваться не с кем", особенно зимой людей не видно. По его словам, в селе нет ни школы, ни детсада, ни больницы, даже медпункта, а магазин — в 10 километрах. Однако, говорит он, есть лес, река и спокойствие.

Самая старшая жительница — 85-летняя Оксана Бенейдик — рассказала, что была швеей, работала на ферме. Сейчас же живет одна, поскольку муж и две дочери умерли.

В хозяйствах местные разводят пчел, кур, держат собак, чтобы отпугивали лис, рассказал Александр Бартош.

"Посмотрим, насколько нас хватит. Пока нам здесь хорошо. А в цивилизацию не очень хотим идти. Не привыкли мы к ней", — добавил мужчина.

Напомним, мужчина нашел заброшенный город с сотнями красивых зданий, но без жителей.

Фокус также писал о том, что в Италии остров под угрозой уничтожения из-за аномальной популяции диких коз.