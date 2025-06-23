У вимираючому селі на Вінничині вперше за останні 27 років народилась дитина (відео)

У селі Гвоздів Вінницької області вперше за останні 27 років народилась дитина.

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Станом на травень 2025 року у цьому населеному пункті жили усього 19 людей, а батьки немовляти переїхали до села лише 5 років тому, пише Суспільне.

Як розповіла заступниця немирівського міського голови Лариса Кушко, батьки 1,5-місячного Гаврила переїхали у Гвоздів 5 років тому з Умані Черкаської області.

"По усій Україні шукали село, де немає хат. Нам порадили Гвоздів. Сказали, що будемо тут щасливі. І воно дійсно так. Не хочемо назад у місто, про це мови не йде. Спокій, природа, здоров'я — це найголовніше. Нам тут подобається. Мабуть, так ризикнути не кожен може: без спілкування, можливості щодня в місто вийти", — пояснила мати хлопчика Марія Бевз.

У селі, яке розташоване за 63 кілометрів від обласного центру, більшість будівель покинуті й напівзруйновані. За словами заступниці міського голови, така ситуація склалася через те, що люди переїжджають у міста, де є можливість заробити гроші й утримувати сім’ю. Водночас, на її думку, і Гвоздів "не вимирає, а оживає", адже тут працює благодійний фонд ГО "Ноїв Ковчег", і тому приїжджають багато людей.

Мешканець села Олександр Бартош розповів, що в його дитинстві тут було значно більше людей, а тепер буває, що навіть "привітатися немає з ким", особливо взимку людей не видно. За його словами, в селі немає ні школи, ні дитсадка, ні лікарні, на навіть медпункту, а магазин – за 10 кілометрів. Проте, каже він, є ліс, річка та спокій.

Найстарша мешканка — 85-річна Оксана Бенейдик — розповіла, що була швачкою, працювала на фермі. Зараз же живе сама, оскільки чоловік і дві доньки померли.

У господарствах місцеві розводять бджіл, курей, тримають собак, аби відлякували лисів, розповів Олександр Бартош.

"Побачимо, наскільки нас вистачить. Поки нам тут добре. А в цивілізацію не дуже хочемо йти. Не звиклі ми до неї", — додав чоловік.

Нагадаємо, чоловік знайшов занедбане місто із сотнями красивих будівель, але без жителів.

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