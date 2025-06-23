"Їдять все": в Італії острів під загрозою знищення через аномальну популяцію диких кіз

Острів Алікуді в Італії настільки сильно заполонили кози, що це стає небезпечно та викликає паніку серед місцевих жителів

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Цей острів налічує лиш близько 100 постійних жителів, яких поступово витісняє місцева популяція диких кіз, що, за останніми підрахунками, налічує 600 тварин, пише Express.

Попри те, що туристи, які відвідують острів, захоплені цими тваринами, місцеві жителі змушені боротися із серйозними збитками, яких вони завдають.

"Від руйнування сухих кам'яних стін терас до поїдання захищених чагарників і рослин у природному заповіднику Алікуді, дикі кози поступово стали серйозною проблемою для місцевих жителів. Вони також потенційно небезпечні, оскільки, за повідомленнями, деякі тварини підходили до будинків, щоб поїсти кактуси, оливкові дерева і каперси, а також перекривали стежки, відлякуючи туристів", — йдеться у матеріалі.

Журналісти нагадали, що кози були завезені на острів близько 20 років тому фермерами, але деякі з них втекли та сховалися в найвіддаленіших районах Алікуді.

Минулого року було навіть найнято компанію для вилову кіз, однак через те, що на острові є лише кам'янисті стежки та багато чагарників, деякі кози сховалися, що не дало результату такої роботи.

Наразі місцева влада розглядає варіант ліквідації тварин.

"Вони їдять все, вони небезпечні. Я хотів уникнути цього, але винищення — єдиний вихід, інакше острів буде знищено", — заявив чиновник із сільського розвитку Сицилії Джованні Делл'Аква.

За словами місцевої жительки Елізи Коллет, їй буде неприємно дивитися на те, як мисливці стрілятимуть в кіз.

"Це жорстоко. Але кози з'їли все, тому їхнє поїдання може бути частиною природного циклу", — наголосила жінка.

Нагадаємо, у квітні 2024 мер цього італійського острова придумав, куди подіти здичавілих тварин.

Фокус також писав про те, що в океані виявили прихований стародавній острів.