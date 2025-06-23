"Едят все": в Италии остров под угрозой уничтожения из-за аномальной популяции диких коз

Остров Аликуди в Италии настолько сильно заполонили козы, что это становится опасно и вызывает панику среди местных жителей

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Этот остров насчитывает лишь около 100 постоянных жителей, которых постепенно вытесняет местная популяция диких коз, которая, по последним подсчетам, насчитывает 600 животных, пишет Express.

Несмотря на то, что туристы, посещающие остров, увлечены этими животными, местные жители вынуждены бороться с серьезным ущербом, который они наносят.

"От разрушения сухих каменных стен террас до поедания защищенных кустарников и растений в природном заповеднике Аликуди, дикие козы постепенно стали серьезной проблемой для местных жителей. Они также потенциально опасны, поскольку, по сообщениям, некоторые животные подходили к домам, чтобы поесть кактусы, оливковые деревья и каперсы, а также перекрывали тропы, отпугивая туристов", — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что козы были завезены на остров около 20 лет назад фермерами, но некоторые из них сбежали и спрятались в самых отдаленных районах Аликуди.

В прошлом году была даже нанята компания для отлова коз, однако из-за того, что на острове есть только каменистые тропы и много кустарников, некоторые козы спрятались, что не дало результата такой работы.

Сейчас местные власти рассматривают вариант ликвидации животных.

"Они едят все, они опасны. Я хотел избежать этого, но истребление — единственный выход, иначе остров будет уничтожен", — заявил чиновник по сельскому развитию Сицилии Джованни Делл'Аква.

По словам местной жительницы Элизы Коллетт, ей будет неприятно смотреть на то, как охотники будут стрелять в коз.

"Это жестоко. Но козы съели все, поэтому их поедание может быть частью естественного цикла", — подчеркнула женщина.

Напомним, в апреле 2024 года мэр этого итальянского острова придумал, куда девать одичавших животных.

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