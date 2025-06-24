"Не останемся в долгу": "азовец" заявил, что его избили бойцы 3-й ОШБр по указанию Билецкого (видео)

В Ивано-Франковске двое мужчин в масках напали и избили бойца 12-й бригады спецназначения "Азов" Андрея Кориневича с позывным "Корень", когда тот возвращался с концерта вместе с женой.

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Нападавшими оказались бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которые действовали по указанию командира Третьего Армейского Корпуса Андрея Билецкого, утверждает сам Кориневич.

Инцидент произошел днем 13 июня возле собственного дома бойца "Азова". На видео видно, как двое мужчин в балаклавах подбегают к военному, который в это время стоит возле автомобиля и сразу на него нападают. Когда Кориневич падает на асфальт, мужчины не останавливаются и продолжают наносить ему удары по голове, туловищу, спине и другим частям тела, а после этого убегают в неизвестном направлении.

"В первые секунды нападения я подумал, что это обычные грабители. Но во время боя у меня не забрали ничего. Плюс машину не украли", — отметил Кориневич.

Полиция, по его словам, установила личности нападавших. Ими якобы оказались бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, которые "тесно связаны" с Андреем Билецким и которых сам боец знал лично и даже называл "друзьями".

"Первый нападающий — это был Клок Семен Валентинович, позывной "Малыш". Человек с интересным прошлым, который в 2016 году привлекался к уголовной ответственности за кражу, в 2018 году привлекался за хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений", — сказал Кориневич.

Он уточнил, что "Малыш" также привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии уже во время службы в 3-й ОШБр, а 25 октября 2024 года он после словесной перепалки якобы напал на офицера Национальной гвардии Украины и выстрелил ему в живот.

"Офицер выжил, а дело замяли", — пояснил Кориневич.

Второй нападавший — это Бондаренко Василий, позывной "Вися", с которым Кориневич ранее служил вместе. Он был судим за нападение на инкассаторов и находился в международном розыске за умышленное убийство.

"С началом полномасштабки за него поручился Андрей Евгеньевич Билецкий, аргументируя это тем, что он будет защищать государство на фронте. Вместо защиты государства он нападает на побратимов в глубоком тылу", — подчеркнул боец "Азова".

Третий нападающий — это человек, который ждал в машине, пока Клок и Бондаренко били Кориневича. Его якобы зовут Белогуб Максим — боец 3-й ОШБр, который ранее не привлекался к уголовной или административной ответственности.

Также фигурантом дела якобы является Цыганчук Сергей с позывным "Сова" — также боец 3-й ОШБр, которому в 2017 году Кориневич ремонтировал автомобили.

За месяц до нападения Кориневич и Цыганчук имели встречу.

"Сергей рассказал о том, что планирует переводиться из Третьей штурмовой. Рассказал немножечко нареканий на бригаду, на командование, на то, что устал выполнять глупые задачи. За день до нападения выехал за границу", — пояснил Кориневич.

Почему бойцы Третьей штурмовой напали на военнослужащего "Азова"

По словам Андрея Кориневича, причин для нападения может быть несколько. Одна из них — это то, что он является "старым азовцем" еще со времен, когда им руководил Билецкий.

Другая из версий — это то, что Кориневич далеко от Киева и не находится "под защитой людей".

"Но я хорошо знаю Андрея Билецкого и понимаю, что без его согласия и без его указания этого бы не произошло. За Билецким давно тянется сомнительный репутационный шлейф: кражи, крышевание, рэкет, поговаривают даже убийства. Все хорошо об этом знают, но ни разу он не понес наказания за свои действия", — отметил Кориневич.

Он также подчеркнул, что именно Андрей Билецкий сейчас скрывает нападавших и попросил бойцов 3-й ОШБр помочь найти их.

"Если вы владеете информацией, где они находятся или где скрываются, обратитесь, пожалуйста, к нашей бригаде. Мы не останемся в долгу", — подчеркнул Кориневич.

На момент публикации материала ни пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады, ни сам Андрей Билецкий не комментировали информацию об избиении Андрея Кориневича.

Напомним, в Харьковской области сотрудники ТЦК избили и сломали ногу адвокату, который приехал на помощь клиенту.

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