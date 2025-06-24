"Не залишимось у боргу": "азовець" заявив, що його побили бійці 3-ї ОШБр за вказівкою Білецького (відео)

В Івано-Франківську двоє чоловіків у масках напали та побили бійця 12-ої бригади спецпризначення "Азов" Андрія Кориневича з позивним "Корінь", коли той повертався з концерту разом з дружиною.

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Нападниками виявились бійці Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, які діяли за вказівкою командира Третього Армійського Корпусу Андрія Білецького, стверджує сам Кориневич.

Інцидент стався удень 13 червня поблизу власного дому бійця "Азову". На відео видно, як двоє чоловіків у балаклавах підбігають до військового, який у цей час стоїть біля автомобіля та одразу на нього нападають. Коли Кориневич падає на асфальт, чоловіки не зупиняються та продовжують завдавати йому удари по голові, тулубу, спині та іншим частинам тіла, а після цього втікають у невідомому напрямку.

"В перші секунди нападу я подумав, що це звичайні грабіжники. Але під час побою в мене не забрали нічого. Плюс автівку не вкрали", — зазначив Кориневич.

Поліція, за його словами, встановила особи нападників. Ними нібито виявились бійці Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, які "тісно пов'язані" з Андрієм Білецьким та яких сам боєць знав особисто і навіть називав "друзями".

"Перший нападник — це був Клок Семен Валентинович, позивний "Малиш". Людина з цікавим минулим, яка у 2016 році притягалась до кримінальної відповідальності за крадіжку, у 2018 році притягався за хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень", — сказав Кориневич.

Він уточнив, що "Малиш" також притягався до відповідальності за водіння у нетверезому стані вже під час служби в 3-й ОШБр, а 25 жовтня 2024 року він після словесної перепалки нібито напав на офіцера Національної гвардії України та вистрілив йому у живіт.

"Офіцер вижив, а справу зам'яли", — пояснив Кориневич.

Другий нападник — це Бондаренко Василь, позивний "Віся", з яким Кориневич раніше служив разом. Він був судимий за напад на інкасаторів та перебував у міжнародному розшуку за умисне вбивство.

"З початком повномасштабки за нього поручився Андрій Євгенович Білецький, аргументуючи це тим, що він буде захищати державу на фронті. Замість захисту держави він нападає на побратимів у глибокому тилу", — підкреслив боєць "Азову".

Третій нападник — це людина, яка чекала у машині, доки Клок та Бондаренко били Кориневича. Його нібито звати Білогуб Максим — боєць 3-ї ОШБр, який раніше не притягався до кримінальної чи адміністративної відповідальності.

Також фігурантом справи нібито є Циганчук Сергій з позивним "Сова" — також боєць 3-ї ОШБр, якому у 2017 році Кориневич ремонтував автомобілі.

За місяць до нападу Кориневич та Циганчук мали зустріч.

"Сергій розказав про те, що планує переводитись з Третьої штурмової. Розказав трошечки нарікань на бригаду, на командування, на те, що втомився виконувати дурні задачі. За день до нападу виїхав за кордон", — пояснив Кориневич.

Чому бійці Третьої штурмової напали на військовослужбовця "Азова"

За словами Андрія Кориневича, причин для нападу може бути кілька. Одна з них — це те, що він є "старим азовцем" ще з часів, коли ним керував Білецький.

Інша з версій — це те, що Кориневич далеко від Києва і не знаходиться "під захистом людей".

"Але я добре знаю Андрія Білецького і розумію, що без його згоди і без його вказівки цього б не сталось. За Білецьким давно тягнеться сумнівний репутаційний шлейф: крадіжки, кришування, рекет, подейкують навіть убивства. Всі добре про це знають, але жодного разу він не поніс покарання за свої дії", — зазначив Кориневич.

Він також підкреслив, що саме Андрій Білецький наразі переховує нападників та попросив бійців 3-ї ОШБр допомогти знайти їх.

"Якщо ви володієте інформацією, де вони знаходяться чи де переховуються, зверніться, будь ласка, до нашої бригади. Ми не залишимось у боргу", — наголосив Кориневич.

На момент публікації матеріалу ані пресслужба Третьої окремої штурмової бригади, ані сам Андрій Білецький не коментували інформації щодо побиття Андрія Кориневича.

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