Нападение на "азовца": двум военным сообщили о подозрении за избиение Кориневича

В Ивано-Франковске двое мужчин напали и избили бойца 12-й бригады спецназначения "Азов" Андрея Кориневича. Они скрылись с места происшествия, однако правоохранители их нашли и сообщили о подозрении.

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По данным следствия, 13 июня подозреваемые находились во дворе жилого дома в Ивано-Франковске и напали на бойца штурмовой бригады специального назначения "Азов". Они были вооружены предметами, похожими на телескопическую палку и слезоточивые баллончики, сообщает Спецпрокуратура Западного региона.

Нападавшие избили военного и распылили ему химическое вещество в лицо. Он получил химический ожог глаз и многочисленные ушибы.

Впоследствии мужчины скрылись, однако правоохранители установили их местонахождение. Подозреваемыми оказались военнослужащие одной из воинских частей.

Им сообщили о подозрениях по факту хулиганства. Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них меры пресечения. В частности, устанавливают возможную причастность других лиц к преступлению, а также цель его совершения.

Избиение "Азовца" в Ивано-Франковске: что известно

Напомним, инцидент с Кориневичем произошел днем 13 июня возле собственного дома бойца "Азова". На видео видно, как двое мужчин в балаклавах подбегают к военному, который в это время стоит возле автомобиля и сразу на него нападают. Когда Кориневич падает на асфальт, мужчины не останавливаются и продолжают наносить ему удары по голове, туловищу, спине и другим частям тела, а после этого убегают в неизвестном направлении. По словам Андрея Кориневича, причин для нападения может быть несколько. Одна из них — это то, что он является "старым азовцем" еще со времен, когда им руководил Билецкий.

Фокус также писал о том, что в Черкассах работника ТЦК избили двое мужчин.