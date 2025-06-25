Напад на "азовця": двом військовим повідомили про підозру за побиття Кориневича

В Івано-Франківську двоє чоловіків напали та побили бійця 12-ої бригади спецпризначення "Азов" Андрія Кориневича. Вони втекли з місця події, проте правоохоронці їх знайшли та повідомили про підозру.

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За даними слідства, 13 червня підозрювані перебували у дворі житлового будинку у Івано-Франківську і напали на бійця штурмової бригади спеціального призначення "Азов". Вони були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та сльозогінні балончики, повідомляє Спецпрокуратура Західного регіону.

Нападники побили військового і розпилили йому хімічну речовину в обличчя. Він отримав хімічний опік очей та численні забої.

Згодом чоловіки втекли, проте правоохоронці встановили їхнє місцеперебування. Підозрюваними виявилися військовослужбовці однієї із військових частин.

Їм повідомили про підозри за фактом хуліганства. Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів. Зокрема, встановлюють можливу причетність інших осіб до злочину, а також мету його вчинення.

Побиття "Азовця" в Івано-Франківську: що відомо

Нагадаємо, інцидент з Кориневичем стався удень 13 червня поблизу власного дому бійця "Азову". На відео видно, як двоє чоловіків у балаклавах підбігають до військового, який у цей час стоїть біля автомобіля та одразу на нього нападають. Коли Кориневич падає на асфальт, чоловіки не зупиняються та продовжують завдавати йому удари по голові, тулубу, спині та іншим частинам тіла, а після цього втікають у невідомому напрямку. За словами Андрія Кориневича, причин для нападу може бути кілька. Одна з них — це те, що він є "старим азовцем" ще з часів, коли ним керував Білецький.

Фокус також писав про те, що у Черкасах працівника ТЦК побили двоє чоловіків.