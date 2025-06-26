В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами, среди них были дети

По предварительным данным полиции уезда Констанца, водитель не справился с управлением. Поэтому транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

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25 июня на трассе DN22, вблизи села Тариверде в Румынии, перевернулся автобус, в котором находились 55 граждан Украины, включая детей. Авария произошла на выезде в направлении Констанцы, сообщает ZIUA de Constanta.

В связи с инцидентом активировали План красного реагирования — протокол, который предусматривает привлечение дополнительных сил для оказания экстренной помощи большому количеству пострадавших. К месту происшествия прибыли спасатели, медики и полиция.

Из-за аварии активировали План красного реагирования Фото: ZIUA de Constanta

Несмотря на серьезность ситуации, погибших не зафиксировано. Несколько пассажиров получили незначительные травмы и прошли осмотр на месте.

Авария произошла 25 июня около 18:45 по местному времени. Полиция проводит расследование.

ДТП с украинцами в Румынии с украинцами в Румынии

Напомним, вечером 16 июня автобус с украинскими гражданами в Румынии попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента двух человек пришлось отправить в больницу. Причиной инцидента стало столкновение с грузовиком, который ехал в сторону муниципалитета Констанца.

Фокус также писал, что рано утром 22 июня недалеко от села Пуфешти области Вранча туристический автобус в Румынии с 59 пассажирами съехал с трассы и перевернулся. Как отмечается, четыре человека, в том числе ребенок, получили легкие ранения. Водитель, вероятно, заснул за рулем.