У Румунії перекинувся автобус із 55 українцями, серед них були діти

За попередніми даними поліції повіту Констанца, водій не впорався з керуванням. Відтак транспортний засіб з’їхав з дороги та перекинувся.

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25 червня на трасі DN22, поблизу села Таріверде у Румунії, перекинувся автобус, у якому перебували 55 громадян України, включно з дітьми. Аварія сталася на виїзді в напрямку Констанци, повідомляє ZIUA de Constanta.

У зв’язку з інцидентом активували План червоного реагування — протокол, який передбачає залучення додаткових сил для надання екстреної допомоги великій кількості постраждалих. До місця події прибули рятувальники, медики й поліція.

Через аварію активували План червоного реагування Фото: ZIUA de Constanta

Попри серйозність ситуації, загиблих не зафіксовано. Кілька пасажирів отримали незначні травми й пройшли огляд на місці.

Аварія сталася 25 червня приблизно о 18:45 за місцевим часом. Поліція проводить розслідування.

ДТП з українцями в Румунії

Нагадаємо, ввечері 16 червня автобус з українськими громадянами в Румунії потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок інциденту двох людей довелося відправити до лікарні. Причиною інциденту стало зіткнення з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца.

Фокус також писав, що рано вранці 22 червня недалеко від села Пуфешті області Вранча туристичний автобус в Румунії із 59 пасажирами з'їхав із траси і перекинувся. Як зазначається, чотири людини, зокрема дитина, дістали легкі поранення. Водій, імовірно, заснув за кермом.