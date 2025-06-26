Нападение на Кориневича: в Нацгвардии отреагировали на избиение офицера

В Национальной гвардии назвали неприемлемой ситуацию с избиением бойца 12-й бригады специального назначения "Азов" Андрея Кориневича, к которому могут быть причастны бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Также высказался Герой Украины Святослав Паламар, который отметил, что те, кто оправдывает "воровскими понятиями" нападения на побратимов, точно не являются украинскими националистами.

Related video

Правоохранители уже установили всех причастных к нападению на офицера, продолжаются следственные действия. В Нацгвардии убеждены, что виновные понесут ответственность, сказано в официальном заявлении.

"Национальная гвардия Украины осуждает любые противоправные действия, в частности в отношении военнослужащих, независимо от их места службы, званий или принадлежности к подразделениям", — сообщили в Нацгвардии и отметили, что инцидент, который произошел 13 июня 2025 года в городе Ивано-Франковск, где было совершено нападение на офицера 12-й бригады специального назначения "Азов" Андрея Кориневича, является неприемлемым.

В Нацгвардии отметили, что сохранение правопорядка и взаимного уважения между военнослужащими различных подразделений является фундаментом сплоченности сектора безопасности и обороны Украины. И напомнили, что у всех украинских военных есть общий враг — это Россия и "должны быть в единстве в борьбе против него".

Нападавшие избили военного и распылили ему химическое вещество в лицо Фото: Спецпрокуратура Западного региона

Также на инцидент отреагировал Святослав Паламар, Герой Украины, участник обороны Мариуполя и заместитель командира 12 бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Паламар отметил, что украинских военных в плену, в частности "азовцев", россияне пытаются пытками и побоями сломать под свои уголовно-тюремные понятия.

"Трусливо в масках бьют дубинками только за то, что они украинцы. Будучи в Еленовке я видел насколько важным еще в 2022 было донести всем нашим воинам, что они не зеки, не криминал, не "заключенные-осужденные". Они — украинские воины и военнослужащие, которые героически боролись, выполнили приказ и оказались в плену", — написал Паламар.

Он написал, что "русский криминальный "мир понятых" теперь через соцсети лезет в Украину, чтобы и на фронте в отдельных головах подменить честь и достоинство "понятиями зека".

"Такую чужую и захватническую российскую заразу должны словом и делом выкорчевать на корню. При малейших симптомах. Именно из-за "советской власти" в ее армии (где служило много украинцев) появилось дикое криминальное явление — "дедовщина". В "Азове" никогда не было и не будет этого, черт возьми, очень опасного явления именно во время войны", — написал Паламар.

Он заявил, что те, что оправдывают "воровскими понятиями" нападения на собратьев, точно не являются украинскими националистами. А свои навыки и умения, потом и кровью добытые на фронте, нужно демонстрировать только против наших извечных врагов.

Напомним, Фокус писал об избиении Андрея Кориневича, которое произошло, когда военный возвращался домой вместе с женой.

Позже стало известно, что двум военным сообщили о подозрении, а расследование продолжается.