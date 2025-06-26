Напад на Кориневича: в Нацгвардії відреагували на побиття офіцера

У Національній гвардії назвали неприйнятною ситуацію з побиттям бійця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Андрія Кориневича, до якого можуть бути причетні бійці Третьої окремої штурмової бригади. Також висловився Герой України Святослав Паламар, який наголосив, що ті, хто виправдовує "воровськими поняттями" напади на побратимів, точно не є українськими націоналістами.

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Правоохоронці вже встановили усіх причетних до нападу на офіцера, тривають слідчі дії. У Нацгвардії переконані, що винні понесуть відповідальність, сказано у офіційній заяві.

"Національна гвардія України засуджує будь-які протиправні дії, зокрема щодо військовослужбовців, незалежно від їхнього місця служби, звань чи приналежності до підрозділів", - повідомили у Нацгвардії та зазначили, що інцидент, який трапився 13 червня 2025 року у місті Івано-Франківськ, де було здійснено напад на офіцера 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Андрія Кориневича, є неприйнятним.

У Нацгвардії наголосили, що збереження правопорядку та взаємної поваги між військовослужбовцями різних підрозділів є фундаментом згуртованості сектору безпеки й оборони України. Та нагадали, що у всіх українських військових є спільний ворог – це Росія і "мають бути в єдності у боротьбі проти нього".

Нападники побили військового і розпилили йому хімічну речовину в обличчя Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

Також на інцидент відреагував Святослав Паламар, Герой України, учасник оборони Маріуполя та заступник командира 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

Паламар зауважив, що українських військових в полоні, зокрема "азовців", росіяни намагаються тортурами і побоями зламати під свої кримінально- тюремні поняття.

"Боягузливо у масках бʼють кийками лише за те, що вони українці. Будучи в Оленівці я бачив наскільки важливим ще у 2022 було донести всім нашим воїнам, що вони не зеки, не кримінал, не "заключенные-осужденные". Вони - українські воїни та військовослужбовці, які героїчно боролися, виконали наказ і опинилися у полоні", - написав Паламар.

Він написав, що "руський кримінальний "мир понятий" тепер через соцмережі лізе в Україну, щоб і на фронті в окремих головах підмінити честь і гідність "понятиями зека".

"Таку чужу і загарбницьку російську заразу мусимо словом і ділом викорчувати на корені. При найменших симптомах. Саме через "совєтську власть" у її армії (де служило багато українців) зʼявилося дике кримінальне явище – "дідівщина". В "Азові" ніколи не було і не буде цього, до біса, дуже небезпечного явище саме під час війни", - написав Паламар.

Він заявив, що ті, що виправдовують "воровськими поняттями" напади на побратимів, точно не є українськими націоналістами. А свої навички та вміння, що потом і кров'ю здобуті на фронті, потрібно демонструвати лише супроти наших одвічних ворогів.

Нагадаємо, Фокус писав про побиття Андрія Кориневича, яке сталось, коли військовий повертався додому разом із дружиною.

Пізніше стало відомо, що двом військовим повідомили про підозру, а розслідування триває.