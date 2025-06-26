Мать обвиняет врачей: в Одесском роддоме умер младенец

Полиция выясняет причины и обстоятельства смерти новорожденной девочки. Мать ребенка утверждает, что у нее началось кровотечение после грубого осмотра. А врачи отказали ей в кесаревом сечении, которое было необходимо.

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Полиция начала расследование из-за смерти новорожденной девочки в одесском роддоме №5. К правоохранителям обратилась 25-летняя мать младенца, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

В своем Instagram личный тренер и чемпионка по fitness-bikini Елена Бойко рассказала, что ее беременность протекала без осложнений, а анализы были в пределах нормы. На 39 неделе беременности она пришла на осмотр по требованию врача Екатерины Шаповал.

Елена Бойко рассказала о том, как потеряла ребенка

"Она делала осмотр на гинекологическом кресле руками и мне было невыносимо больно. Мои ноги держали две медсестры, но осмотреть нормально меня так и не получилось, потому что от боли я выкручивалась", — рассказала женщина.

"После осмотра у меня началась истерика, я очень плакала и сказала, что сама родить я не смогу, потому что даже на осмотре мне трудно терпеть эту боль. Я спросила возможно ли мне сделать кесарево сечение, на что получила ответ "нет, все рожают и ты родишь", — вспомнила Елена Бойко.

По ее словам, на следующее утро у нее началось кровотечение. Врач утверждала, что это "отошли воды". Тогда Елена вместе с мужем поехали в роддом.

Схватки были очень болезненными и женщина просила сделать ей кесарево сечение, но, по ее словам, врач сказала: "Всем больно, это роды, родишь сама". Даже эпидуральная анестезия не помогла, по словам женщины, ведь действовала всего 30 минут. Другие врачи также отказали ей в кесаревом сечении.

Во время схваток у ребенка начало исчезать сердцебиение.

"Я смотрела на экран и видела, как сердцебиение падало. Было 150, потом 120, 90... И когда они позвали заведующую отделением (на экране было уже сердцебиение 70), она осмотрела меня и сказала: "Вы что, она сама не родит, быстро везем ее на кесарево", — рассказывает женщина. Операционная не была готова, и ей пришлось ждать более 15 минут.

По ее словам, когда врачи достали ребенка, дыхания у него уже не было. Младенца пытались спасти, но тщетно.

"Дальше ко мне зашел мужчина, начал плакать и сказал, что ребенок умер", — вспоминает Елена Бойко.

По словам женщины, впоследствии ей объяснили, что кровотечение началось из-за неправильного расположения сосудов.

"Сосуды, которые должны были бы быть внутри плаценты, крепились сверху, о чем ни на одном УЗИ нам не сказали, и длина моей пуповины была всего 21 сантиметр. Я не могла физически сама родить, поэтому когда ребенок опустился вниз, натянулась пуповина и оторвались сосуды, что вызвало внутреннее кровотечение", — объясняет Елена Бойко.

В комментариях другие женщины отметили, что уже имели проблемы с врачом Шаповал, о которой рассказала Бойко.

Комментарии под постом Елены Бойко Фото: Скриншот

В рамках расследования, которое начали правоохранители, запланирован ряд экспертиз. Сейчас полиция квалифицировала дело по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины — это "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником". Санкция статьи предусматривает максимум три года тюрьмы.

Пресс-служба роддома №5 в Одессе пока что не комментировала данную ситуацию.

Напомним, следователи Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в городе Киеве проводят досудебное расследование по делу о смерти 7-летнего мальчика. Ребенок умер во время получения стоматологических услуг — сердце мальчика остановилось после введения анестезии.

В 2024 году похожий случай произошел во Львове, где после удаления зубов в частном медицинском учреждении умер 5-летний мальчик. Работников стоматологии признали виновными в смерти ребенка, ведь у них отсутствовала необходимая квалификация, которую требует работа с детьми.