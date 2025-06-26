Мати звинувачує лікарів: у Одеському пологовому померло немовля

Поліція з'ясовує причини та обставини смерті новонародженої дівчинки. Мати дитини стверджує, що в неї почалась кровотеча після грубого огляду. А лікарі відмовили їй у кесаревому розтині, який був необхідний.

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Поліція розпочала розслідування через смерть новонародженої дівчинки у одеському пологовому будинку №5. До правоохоронців звернулась 25-річна матір немовляти, повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

У своєму Instagram особистий тренер та чемпіонка із fitness-bikini Олена Бойко розповіла, що її вагітність протікала без жодних ускладнень, а аналізи були у межах норми. На 39 тижні вагітності вона прийшла на огляд на вимогу лікарки Катерини Шаповал.

Олена Бойко розповіла про те, як втратила дитину

"Вона робила огляд на гінекологічному кріслі руками і мені було нестерпно боляче. Мої ноги тримали дві медсестри, але оглянути нормально мене так і не вийшло, бо від болі я викручувалася", – розповіла жінка.

"Після огляду в мене почалась істерика, я дуже плакала і сказала, що сама народити я не зможу, бо навіть на огляді мені важко терпіти цей біль. Я запитала чи можливо мені зробити кесарів розтин, на що отримала відповідь "нет, все рожают и ты родишь", — згадала Олена Бойко.

За її словами, наступного ранку в неї розпочалась кровотеча. Лікарка стверджувала, що це "відійшли води". Тоді Олена разом із чоловіком поїхали у пологовий.

Перейми були дуже болючими і жінка просила зробити їй кесарів розтин, але, за її словами, лікарка сказала: "Всім боляче, це пологи, народиш сама". Навіть епідуральна анестезія не допомогла, за словами жінки, адже діяла лише 30 хвилин. Інші лікарі також відмовили їй у кесаревому розтині.

Під час перейм у дитини почало зникати серцебиття.

"Я дивилась на екран і бачила, як серцебиття падало. Було 150, потім 120, 90… І коли вони покликали завідувачку відділення (на екрані було вже серцебиття 70), вона оглянула мене і сказала: "Ви що, вона сама не народить, швидко веземо її на кесарево", – розповідає жінка. Операційна не була готова, і їй довелось чекати понад 15 хвилин.

За її словами, коли лікарі дістали дитину, дихання у неї вже не було. Немовля намагалися врятувати, але марно.

"Далі до мене зайшов чоловік, почав плакати і сказав, що дитина померла", – пригадує Олена Бойко.

За словами жінки, згодом їй пояснили, що кровотеча розпочалася через неправильне розташування судин.

"Судини, які мали б бути всередині плаценти, кріпилися зверху, про що на жодному УЗД нам не сказали, і довжина моєї пуповини була всього 21 сантиметр. Я не могла фізично сама народити, тому коли дитина опустилась вниз, натягнулась пуповина і відірвались судини, що спричинило внутрішню кровотечу", – пояснює Олена Бойко.

В коментарях інші жінки зауважили, що вже мали проблеми із лікаркою Шаповал, про яку розповіла Бойко.

Коментарі під постом Олени Бойко Фото: Скріншот

У межах розслідування, яке розпочали правоохоронці, запланована низка експертиз. Наразі поліція кваліфікувала справу за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України – це "неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником". Санкція статті передбачає максимум три роки тюрми.

Пресслужба пологового будинку №5 в Одесі поки що не коментувала цю ситуацію.

Нагадаємо, слідчі Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції у місті Києві проводять досудове розслідування за справою про смерть 7-річного хлопчика. Дитина померла під час отримання стоматологічних послуг — серце хлопчика зупинилося після введення анестезії.

У 2024 році схожий випадок трапився у Львові, де після видалення зубів у приватному медичному закладі помер 5-річний хлопчик. Працівників стоматології визнали винними у смерті дитини, адже у них була відсутня необхідна кваліфікація, яку потребує робота з дітьми.