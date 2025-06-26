Новорожденным в Киеве хотят дарить сертификат на подъем на "Родину-мать": подробности

Директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне выдвинул идею: дарить каждому новорожденному в Киеве сертификат на подъем к монументу "Родина-мать". Это должно создать связь между жителями столицы и главным ее символом.

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Юрий Савчук хочет дарить каждому новорожденному в Киеве сертификат на подъем к "Родине-матери" на высоту 36,6 м. Директор музея поделился своим замыслом в проекте общественной инициативы "Голка" — "Києве мій", считая, что он создаст связь между самыми молодыми киевлянами, историей и главным символом столицы.

"Мы хотим дарить каждому новорожденному в Киеве сертификат на подъем к "Родине-матери". Чтобы с первых дней жизни каждый маленький киевлянин уже имел связь с нашим музеем, с историей своего города и страны", — отметил Юрий Савчук.

Музей осознает свою историческую ответственность — формировать память, хранить ее и передавать следующим поколениям, речь идет о длинной истории борьбы украинского народа за свою землю.

В то же время, по словам Савчука, музей является живым пространством для общения защитников, их семей и детей. В этом году уже в третий раз проводится музыкальный фестиваль военной музыки "Сурма", а также проходят театральные представления, бизнес-события и корпоративы.

"Мы активно взаимодействуем в разных направлениях, ведь финансируемся из налогов украинцев, в том числе и киевлян — поэтому и работать должны для них", — подчеркнул директор.

Юрий Савчук убежден, что живой музей способен удовлетворить не только культурные запросы, но и стать местом, "где отдыхает душа, где чувствуется сердечная теплота". Он хочет, чтобы это место пробуждало любовь к Киеву и к Родине.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что монумент Родина-мать в Киеве переименуют в "Украину-мать". Как отметили в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, монумент уникален как памятник науки и техники, возведенный благодаря труду украинских рабочих, инженеров и ученых.

А в 2023 году Фокус подробно писал, как со щита "Родины-матери" снимали советскую символику.