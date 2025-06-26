Новонародженим у Києві хочуть дарувати сертифікат на підйом на "Батьківщину-мати": подробиці

Директор Національного музею історії України у Другій світовій війні висунув ідею: дарувати кожному новонародженому в Києві сертифікат на підйом до монумента "Батьківщина-мати". Це має створити зв'язок між мешканцями столиці та головним її символом.

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Юрій Савчук хоче дарувати кожному новонародженому в Києві сертифікат на підйом до "Батьківщини-матері" на висоту 36,6 м. Директор музею поділився своїм задумом у проєкті громадської ініціативи "Голка" – "Києве мій", вважаючи, що він створить зв'язок між наймолодшими киянами, історією та головним символом столиці.

"Ми хочемо дарувати кожному новонародженому в Києві сертифікат на підйом до "Батьківщини-матері". Щоб від перших днів життя кожен маленький киянин уже мав зв’язок із нашим музеєм, з історією свого міста і країни", – зазначив Юрій Савчук.

Музей усвідомлює свою історичну відповідальність – формувати пам’ять, зберігати її та передавати наступним поколінням, йдеться про довгу історію боротьби українського народу за свою землю.

Водночас, за словами Савчука, музей є живим простором для спілкування захисників, їхніх родин та дітей. Цього року вже втретє проводиться музичний фестиваль воєнної музики "Сурма", а також відбуваються театральні вистави, бізнес-події та корпоративи.

"Ми активно взаємодіємо в різних напрямах, адже фінансуємось із податків українців, зокрема й киян – тож і працювати маємо для них", – підкреслив директор.

Юрій Савчук переконаний, що живий музей здатен задовольнити не лише культурні запити, а й стати місцем, "де відпочиває душа, де відчувається серцева теплота". Він прагне, щоб це місце пробуджувало любов до Києва та до Батьківщини.

Нагадаємо, минулого року повідомлялося, що монумент Батьківщина-мати в Києві перейменують на "Україну-мати". Як зазначили в Національному музеї історії України у Другій світовій війні, монумент унікальний як пам'ятка науки і техніки, зведена завдяки праці українських робітників, інженерів і вчених.

А 2023 року Фокус докладно писав, як з щита "Батьківщини-матері" знімали радянську символіку.