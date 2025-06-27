Попросил убежища в Словакии: украинский пограничник сбежал с КПП "Ужгород", — журналист

Более недели назад с КПП "Ужгород" в Словакию сбежал военнослужащий Госпогранслужбы. В Словакии он запросил статус беженца, объяснив побег тем, что избегает войны.

Related video

Молодой пограничник, кинолог в отделе осмотра транспортных средств, который работал непосредственно на линии проверки автомобилей, после очередной смены вернулся на КПП, чтобы покормить служебную собаку. После этого покинул территорию пограничного подразделения и самовольно пересек границу в сторону Словакии, сообщил журналист Виталий Глагола.

По словам журналиста, в Словакии пограничник запросил статус беженца и объяснил побег из Украины тем, что избегает войны.

"По предварительной информации, он мог узнать о запланированном направлении в зону боевых действий, и именно это могло стать причиной побега", — говорится в сообщении.

Виталий Глагола добавил, что военнослужащий выходил не через официальную полосу КПП, а слева от пограничного рубежа, вне основной зоны контроля.

Напомним, Государственная пограничная служба сообщала, что один человек пытался сбежать за границу в цистерне с маслом. Он по грудь погрузился в цистерну, а чтобы случайно не утонуть в масле, подстраховал себя креплениями.

Фокус также писал, что украинский актер Дмитрий Ярошенко объяснил, почему уехал за границу во время войны и не вернулся, после заявления Игоря Кондратюка об остановке съемок их фильма "В зените".