Попросив притулку в Словаччині: український прикордонник втік з КПП "Ужгород", – журналіст

Понад тиждень тому з КПП "Ужгород" в Словаччину втік військовослужбовець Держприкордонслужби. У Словаччині він запросив статус біженця, пояснивши втечу тим, що уникає війни.

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Молодий прикордонник, кінолог у відділі огляду транспортних засобів, який працював безпосередньо на лінії перевірки автівок, після чергової зміни повернувся на КПП, щоб погодувати службову собаку. Після цього залишив територію прикордонного підрозділу і самовільно перетнув кордон у бік Словаччини, повідомив журналіст Віталій Глагола.

За словами журналіста, у Словаччині прикордонник запросив статус біженця та пояснив втечу з України тим, що уникає війни.

"За попередньою інформацією, він міг дізнатись про заплановане направлення у зону бойових дій, і саме це могло стати причиною втечі", — йдеться у повідомленні.

Віталій Глагола додав, що військовослужбовець виходив не через офіційну смугу КПП, а ліворуч від прикордонного рубежу, поза основною зоною контролю.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба повідомляла, що один чоловік намагався втекти за кордон у цистерні з олією. Він по груди занурився у цистерну, а щоб випадково не втопитися в олії, підстрахував себе кріпленнями.

Фокус також писав, що український актор Дмитро Ярошенко пояснив, чому виїхав за кордон під час війни і не повернувся, після заяви Ігоря Кондратюка про зупинку зйомок їхнього фільму "В зеніті".