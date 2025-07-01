На Черниговщине мужчина впервые получил паспорт гражданина Украины только в 66 лет: почему так

В Черниговской области 66-летний мужчина впервые получил паспорт гражданина Украины несмотря на то, что постоянно проживал на территории украинского государства.

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Теперь он сможет сполна реализовать свои конституционные и социальные права, в частности и оформить пенсионное обеспечение, сообщила пресс-служба Миграционной службы Черниговской области.

"В связи с потерей советского документа в Борзнянский сектор УГМС в Черниговской области обратился господин Константин. Мужчине 66 лет, он родился на Черниговщине и постоянно проживал на территории Украины. В 1976 году получил паспорт гражданина СССР, который впоследствии потерял, а паспорт гражданина Украины так и не получил", — говорится в сообщении.

В Миграционной службе объяснили, что для того, чтобы получить паспорт гражданина Украины после потери советского паспорта господину Константину пришлось пройти процедуру установления принадлежности к гражданству Украины. Таким лицам нужно обращаться в суд для установления факта, имеющего юридическое значение, что и сделал мужчина.

"Господин Константин установил в судебном порядке факт постоянного проживания в Украине на момент провозглашения Независимости Украины. Это дало возможность установить его принадлежность к гражданству Украины (п.1.ч.1.ст.3 ЗУ "О гражданстве Украины") и оформить паспорт гражданина Украины. На днях он получил свой первый паспорт гражданина Украины в виде ID-карты", — отметили в пресс-службе.

Константин получил первый паспорт гражданина Украины в 66 лет Фото: Facebook

Там также подчеркнули, что на сегодня, замена паспорта СССР образца 1974 года или оформление паспорта гражданина Украины вместо утраченного документа советских времен до сих пор остается нередким явлением.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве.

Фокус также писал о том, что закарпатская таможня уволила инспектора с паспортом РФ.