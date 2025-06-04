Выданный в Крыму: Закарпатская таможня уволила инспектора с паспортом РФ, — журналист (фото)

Руководство Закарпатской таможни уволило с должности заместителя начальника Отдела борьбы с контрабандой №1, который оказался владельцем паспорта РФ, сообщает журналист Виталий Глагола. Он также публикует фото документа с регистрацией в Феодосии, который был выдан после оккупации Крыма Россией.

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Об этом журналист пишет в своем Telegram-канале 4 июня.

Виталий Глагола пишет об увольнении гражданина РФ из Закарпатской таможни Фото: скриншот

"После моей публикации с фотодоказательством наличия российского гражданства у заместителя начальника отдела борьбы с контрабандой №1 Айдера Аблязимова руководство Закарпатской таможни приняло решение о его увольнении", — написал журналист.

По словам Глаголы, соответствующий приказ уже подписан, однако уволят Аблязимова 9 июня, потому что до того времени он находится в отпуске.

Закарпатская таможня уволила инспектора с гражданством РФ

Журналист пояснил, что причиной увольнения стало наличие у инспектора гражданства другого государства, что украинское законодательство запрещает государственным служащим, особенно на стратегических должностях.

3 июня Глагола публиковал фото, по его словам, российского паспорта закарпатского таможенника Айдера Аблязимова. Документ был выдан Федеральной миграционной службой России 11 мая 2014 года в Крыму — уже после оккупации полуострова страной-агрессором, отметил журналист.

Опубликованное Глаголой фото российского паспорта Аблязимова Фото: Виталий Глагола / Telegram В паспорте указана регистрация в городе Феодосия в оккупированном Крыму Фото: Виталий Глагола / Telegram

О том, что заместитель начальника отдела борьбы с контрабандой на Закарпатской таможне имеет паспорт РФ, журналист Глагола писал 13 мая. Он также отмечал, что в декларации Аблязимова указано место жительства в поселке городского типа Приморский на территории оккупированного Крыма.

Местом фактического проживания Аблязимова в его декларации указан пгт Приморский в оккупированном Крыму Фото: скриншот

Журналист заявлял, что ожидает реакции от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Службы безопасности Украины и Гостаможслужбы.

На момент публикации материала ведомства не давали комментариев относительно увольнения с Закарпатской таможни сотрудника с паспортом РФ.

Напомним, украинское издательство КСД на днях попало в скандал из-за перевода пророссийского автора Софи Ларк, выход которого был анонсирован на июнь.

10 мая СМИ сообщали, что после журналистского расследования глава СБУ Василий Малюк уволил топ-чиновника Анатолия Лойфа.