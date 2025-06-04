Виданий у Криму: Закарпатська митниця звільнила інспектора з паспортом РФ, — журналіст (фото)

Керівництво Закарпатської митниці звільнило з посади заступника начальника Відділу боротьби з контрабандою №1, який виявився власником паспорта РФ, повідомляє журналіст Віталій Глагола. Він також публікує фото документа з реєстрацією у Феодосії, який був виданий після окупації Криму Росією.

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Про це журналіст пише у своєму Telegram-каналі 4 червня.

Віталій Глагола пише про звільнення громадянина РФ із Закарпатської митниці Фото: скриншот

"Після моєї публікації з фотодоказом наявності російського громадянства у заступника начальника відділу боротьби з контрабандою №1 Айдера Аблязімова керівництво Закарпатської митниці ухвалило рішення про його звільнення", — написав журналіст.

За словами Глаголи, відповідний наказ уже підписано, однак звільнять Аблязімова 9 червня, бо до того часу він перебуває у відпустці.

Закарпатська митниця звільнила інспектора з громадянством РФ

Журналіст пояснив, що причиною звільнення стала наявність в інспектора громадянства іншої держави, що українське законодавство забороняє державним службовцям, особливо на стратегічних посадах.

3 червня Глагола публікував фото, за його словами, російського паспорта закарпатського митника Айдера Аблязімова. Документ був виданий Федеральною міграційною службою Росії 11 травня 2014 року в Криму — вже після окупації півострова країною-агресором, зауважив журналіст.

Опубліковане Глаголою фото російського паспорта Аблязімова Фото: Віталій Глагола / Telegram У паспорті вказано реєстрацію в місті Феодосія в окупованому Криму Фото: Віталій Глагола / Telegram

Про те, що заступник начальника відділу боротьби з контрабандою на Закарпатській митниці має паспорт РФ, журналіст Глагола писав 13 травня. Він також зазначав, що в декларації Аблязімова вказано місце проживання в селищі міського типу Приморський на території окупованого Криму.

Місцем фактичного проживання Аблязімова в його декларації вказано смт Приморський в окупованому Криму Фото: скриншот

Журналіст заявляв, що очікує реакції від Національного агентства з питань запобігання корупції, Служби безпеки України та Держмитслужби.

На момент публікації матеріалу відомства не давали коментарів щодо звільнення з Закарпатської митниці співробітника з паспортом РФ.

Нагадаємо, українське видавництво КСД днями потрапило в скандал через переклад проросійської авторки Софі Ларк, вихід якого був анонсований на червень.

10 травня ЗМІ повідомляли, що після журналістського розслідування голова СБУ Василь Малюк звільнив топпосадовця Анатолія Лойфа.